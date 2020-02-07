Депутати відреагували на висловлювання продюсерки «1+1» про меншовартість української мови

5 лютого видання «Телекритика» повідомило, що у вівторок, 4 лютого, в одному з ресторанів Києва відбулася презентація нового сезону телеканалу із орбіти олігарха Ігоря Коломойського «1+1». За даними видання, під час заходу продюсер серіалів та фільмів каналу Олена Єремеєва заявила, що «знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав, досить непросто» та зазначила, що, за їхніми спостереженнями, «мелодрами українською мовою дивляться гірше, ніж комедії».

Такі слова продюсерки телеканалу викликали критику громадськості. Пізніше Єремеєва сказала, що її слова про мову вирвали з контексту.7 лютого «Телекритика» поширила заяву каналу «1+1» щодо ситуації, зазначивши, що «1+1 media» завжди виступала на підтримку створення та просування українського продукту українською мовою».

Через резонанс, який викликала заява Єремєєвої щодо української мови, Радіо Свобода запитало думку народних депутатів щодо її висловлювань.

Сергій Швець, член фракції «Слуга народу»:

«Як українець, як громадянин України мені прикро чути такі висловлювання. Але у нас багато людей спілкуються російською мовою. Це – об'єктивний фактор і він нікуди не подінеться. Це не виправити за один день, якщо треба це виправляти. Я, до речі, не переконаний, що це треба виправляти, хоча моя, дочка, наприклад, переможниця олімпіад з української мови.

Якщо та чи інша мова, той чи інший жанр приносять більше прибутку, – це об'єктивні показники. Я цією інформацією не володію, але Альоні я довіряю.

Варто говорити про заходи, які би підтримували українську мову. І тут має бути трішки інакший підхід, до якої висловлювання і ставлення Альони Веремєєвої не має жодного стосунку».

Юрій Павленко, член фракції «Опозиційна платформа –​ «За життя»:

«Ця заява є меншовартісною. Можна будь-який продукт створити українською мовою, бо вона надзвичайно багата і легко сприймається людьми, незалежно від того, якою є рідна мова для них.

До речі, «1+1» зробив величезний внесок у створення україномовного телевізійного продукту, тому чути від працівниці телеканалу «1+1» такі заяви мені було неприємно. Я думаю, що «1+1» повинен зробити з цього відповідні висновки».

Михайло Волинець, член фракції «Батьківщина»:

«Вони турбуються більше про прибутки, ніж про те, що будуть споживати українці.

Я дивлюся на каналі «1+1» передачі більш такого патріотичного спрямування чи блок новин, а моя дружина, наприклад, дивиться ці мелодрами. Вона з Донбасу і вона хотіла б їх бачити українською мовою.

Тому просив би їх і звертався б до них: можливо, поступайтеся десь цими комерційними своїми побажаннями».

Володимир В'ятрович, член фракції «Європейська солідарність»:

«Це відображення якогось абсолютного російсько-імперського мислення.

Такі заяви не випадкові, тому що із середовища провладної більшості періодично звучать дивні ініціативи щодо зміни мовного законодавства, щодо нібито якоїсь дискримінації російської мови в Україні. Відповідно це все є лише відображенням тих сигналів, які звучать навіть від найвищих керівних посад у країні.

На жаль, це свідчить про російську центричність цієї конкретної особи. І, на жаль, це говорить людина. яка буде виробляти контент на одному з провідних українських каналів, і очевидно, що цей російський контент буде посилювати так чи інакше російський вплив на Україну».

Соломія Бобровська, членкиня фракції «Голос»:

«Готова їй подарувати квиток і на безкоштовні курси української мови, які діють з 2012-року, якщо не помиляюсь, по всій Україні, і навіть на платні курси української мови, для того, щоб вона пізнала всю глибину інтимної української лірики і максимально заглибилася в максимальну кількість синонімів для будь-якої драматичної сцени для того, щоб канал все ж таки розширив свої горизонти.

Нагадаю, що саме «Плюси» були свого час першими, хто показав «Титанік» українською мовою.

Однозначно, ми такі речі засуджуємо. Як на мене, це теж може бути кроком до розпалювання міжнаціональної ворожнечі і на її місці я би перепросила».

7 лютого група народних депутатів написала звернення на ім’я начальника столичного управління поліції Андрія Крищенка, в якому попросила відреагувати на висловлювання продюсерки телеканалу «1+1» Олени Єремеєвої про українську мову.

На думку групи законодавців, висловлювання продюсерки телеканалу «1+1» «підпадають під дію ч.1 ст.161 Кримінального кодексу України як умисні дії, спрямовані на приниження національної честі та гідності, образу почуттів громадян за мовними ознаками».