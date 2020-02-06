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06 лютого 2020, Київ 15:26
Новини | Політика

Богдан заперечив свій конфлікт із Єрмаком

Богдан про конфлікт з Андрієм Єрмаком
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Богдан про конфлікт з Андрієм Єрмаком

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За даними ЗМІ, конфлікт між Богданом та Єрмаком виник через розбіжності в поглядах на політику Офісу президента

Голова Офісу президента Андрій Богдан у коментарі Радіо Свобода заперечив свій конфлікт із радником президента Андрієм Єрмаком.

«Ні», – сказав Богдан Радіо Свобода.

За даними ЗМІ, конфлікт між Богданом та Єрмаком виник через розбіжності в поглядах на політику Офісу президента. Як приклад, «Українська правда» пише про конфронтацію Богдана з мером Києва Віталієм Кличком. Журналісти зазначають, що в цьому питанні Єрмак став на захист Кличка і переконав президента Володимира Зеленського «не чіпати» мера столиці і «не думати» про вибори в Києві до осені 2020 року.

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