Богдан заперечив свій конфлікт із Єрмаком

Голова Офісу президента Андрій Богдан у коментарі Радіо Свобода заперечив свій конфлікт із радником президента Андрієм Єрмаком.

«Ні», – сказав Богдан Радіо Свобода.

За даними ЗМІ, конфлікт між Богданом та Єрмаком виник через розбіжності в поглядах на політику Офісу президента. Як приклад, «Українська правда» пише про конфронтацію Богдана з мером Києва Віталієм Кличком. Журналісти зазначають, що в цьому питанні Єрмак став на захист Кличка і переконав президента Володимира Зеленського «не чіпати» мера столиці і «не думати» про вибори в Києві до осені 2020 року.