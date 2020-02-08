Обшуки на «1+1» не є порушенням норм свободи слова журналістів – заступник генпрокурора

Заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої прокуратури у військовій сфері і оборонну-промисловому комплексі Віктор Чумак заявив, що обшуки, що були проведені у приміщеннях телеканалу «1+1», не є порушенням норм свободи слова журналістів.

Як сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода, маючи на увазі розслідування справи про несанкціоноване прослуховування кабінету прем’єр-міністра Олексія Гончарука, «давайте не будемо плутати свободу слова з можливим злочином і розслідування цього злочину».

«Дивіться, це ж не пов’язано з розповсюдженням певної інформації, яка суспільно важлива, і таке інше. Вся ця історія пов’язана з тим, що в офісі, в кабінеті другої людини в державі, прем’єр-міністра, керівника уряду в державі, стоять пристрої, які несанкціоновано знімають інформацію. Повинна реагувати на це правоохоронна система? Абсолютно! Якщо у правоохоронців є підстави провести обшуки в місці, де, як вони вважають, може бути інформація, пов’язана з цим злочином, вони повинні це зробити? Повинні», – заявив він.

«Не можна забороняти правоохоронним органам виконувати свою функціональну діяльність лише через те, що це є ЗМІ загальнонаціонального масштабу. Тому що там можна ж приховувати будь-яку інформацію. Давайте сховаємо бомбу і скажемо, що не можна там шукати нічого, тому що це ж ЗМІ. А якщо є підстави вважати, що там оброблялася ця інформація, що там оброблялися ці відео або аудіофайли, вони мають право туди зайти? Вони мають право. Їм надане право в судовому порядку? Надане право. Тобто закон порушений? Закон не порушений під час проведення таких обшуків. Вони не пов’язані з функціоналом цієї медіакомпанії», – наголосив заступник генпрокурора.

«Вони пов’язані з абсолютно іншим випадком, з розслідуванням просто-на-просто кримінального правопорушення. Це потрібно робити», – сказав Чумак про ці обшуки, маючи на увазі наявність даних, що монтування нелегально отриманих записів із кабінету прем’єра відбувалося на комп’ютері одного зі співробітників телеканалу.

Служба безпеки України провела обшуки в приміщенні телеканалу «1+1», пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським, а також у квартирах кількох його журналістів 5 лютого. В СБУ тоді ж наголошували, що обшуки не пов’язані з діяльністю телеканалу, а здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення і зберігання аудіофайлів, отриманих у незаконний спосіб.

Медіагрупа «1+1 медіа», до якої входить телеканал, назвала обшуки «повним порушенням журналістської недоторканності й тиском на незалежні ЗМІ» і закликала голову СБУ Івана Баканова прокоментувати ситуацію. Баканов у відповідь заявив, що ні про який тиск на журналістів телеканалу «1+1» або утиски свободи слова в Україні в цій ситуації «мова не йде і йти не може у принципі». «Ми говоримо про неупереджене і всебічне розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування голови уряду», – сказав він.

Зі словами занепокоєння виступили також деякі міжнародні посадовці й організації захисту прав журналістів, які твердили про ймовірний «тиск» на журналістів чи й навіть про «серйозне порушення права на захист журналістських джерел інформації».

Як стало відомо, аудіофайл із записом незаконного прослуховування прем’єра, що його оприлюднив в інтернеті народний депутат Олександр Дубінський, у минулому продюсер програми «Секретні матеріали» на «1+1», містив вказівки-метадані, що його обробка могла бути пов’язана принаймні з одним із журналістів телеканалу, який працює в редакції «Секретних матеріалів» і програми «Гроші», де й відбулися обшуки.