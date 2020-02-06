В ОБСЄ занепокоєні обшуками в офісі телеканалу «1+1»

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння обшуками, які 5 лютого в офісі телеканалу «1+1» проводила Служба безпеки України.

«Ми стурбовані тим, що сталося вчора. Редакція не має бути місцем, куди має заходити Служба безпеки. Для журналістів важливо виконувати свої обов’язки без будь-якого тиску», – сказав Дезір на пресконференції в Києві.

Він також закликав правоохоронців проводити «обережне і прозоре» розслідування справи, так, щоб не чинити вплив на роботу журналістів.

Ввечері 5 лютого телеканал «1+1», власником якого є олігарх Ігор Коломойський, повідомив про обшуки, які проводить СБУ в приміщенні редакції програми «Секретні матеріали» на вулиці Куренівській, 18 у Києві і вдома в декого з журналістів.

Телеканал заявив про тиск і вимагав пояснень від голови СБУ.

Іван Баканов, зі свого боку, заявив, що про тиск на журналістів телеканалу «1+1» або утиски свободи слова в Україні не йдеться. «Ми говоримо про неупереджене і всебічне розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування голови уряду. І слідчі дії проходили не лише по вулиці Куренівській, 18, але й за іншими адресами осіб, що перевіряються», – сказав голова Служби безпеки.

Він додав, що відповідні слідчі дії у справі проводились щодо міністрів, представників державної влади й УДО.

У січні президент України Володимир Зеленський вимагав від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку України.