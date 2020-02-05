СБУ підтверджує обшуки на «1+1»

Служба безпеки України підтверджує проведення слідчих дій на телеканалі «1+1».

«Ми здійснюємо слідчі дії за адресою Куренівська 18, але це жодним чином не блокує роботу телеканалу. Ці дії відбуваються на підставі рішення суду, і деталі ми зможемо повідомити лише згодом», – сказала у коментарі Радіо Свобода речниця СБУ Олена Гітлянська.

Про те, що обшуки тривають у приміщенні редакції програми «Секретні матеріали» телеканалу «1+1», написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook журналіст цієї програми Володимир Тимофійчук.

Він веде стрім з офісу, де проходять слідчі дії.

У якій справі тривають обшуки – наразі невідомо.