СБУ підтверджує обшуки на «1+1»

Служба безпеки України підтверджує проведення слідчих дій на телеканалі «1+1».
«Ми здійснюємо слідчі дії за адресою Куренівська 18, але це жодним чином не блокує роботу телеканалу. Ці дії відбуваються на підставі рішення суду, і деталі ми зможемо повідомити лише згодом», – сказала у коментарі Радіо Свобода речниця СБУ Олена Гітлянська.
Про те, що обшуки тривають у приміщенні редакції програми «Секретні матеріали» телеканалу «1+1», написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook журналіст цієї програми Володимир Тимофійчук.
Він веде стрім з офісу, де проходять слідчі дії.
У якій справі тривають обшуки – наразі невідомо.
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