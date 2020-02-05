СБУ: обшуки в Києві не пов’язані з діяльністю телеканалу «1+1»

Служба безпеки України заявляє, що обшуки, які відбуваються за адресою вулиця Куренівська, 18 у Києві, не пов’язані з діяльністю телеканалу «1+1», а здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення і зберігання аудіофайлів, отриманих у незаконний спосіб.

«Тривають слідчі дії, які здійснюються за рішенням суду. Слідчі дії також проводяться в інших осіб, які перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів. Жодного втручання в роботу ТБ каналу «1+1» не здійснюється. Деталі – згодом», – йдеться в заяві СБУ.

Зі свого боку, група «1+1 медіа» заявляє, що 5 лютого ввечері у приміщенні редакції програми «Гроші» «відбувається обшук робочих місць журналістів офіцерами СБУ».

«Причини обшуку нам невідомі. Примітно, що за весь час існування незалежної України це перший обшук, який проводиться в 1+1 медіа. Ми можемо тільки припустити, що він пов’язаний з викривальною діяльністю програми. Зазвичай програма «Гроші» є джерелом важливої інформації. Ми обурені та стурбовані тим, що на порушення, які викриває редакція, реакції у більшості випадків немає, натомість журналісти самі стали заручниками своєї викривальної діяльності», – йдеться в заяві.

Медіагрупа назвала обшуки «повним порушенням журналістської недоторканності й тиском на незалежні ЗМІ» і закликала голову СБУ Івана Баканова «прокоментувати ситуацію, чи відомо йому про причини проведення слідчих дій у приміщенні редакції «Гроші».

Як йдеться в заяві, народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський, який раніше очолював програму «Гроші», сказав, що обшук відбувається в редакції програми «Секретні матеріали», а силовики шукають «звукозаписувальний пристрій», яким нібито записували очільника уряду Олексія Гончарука на нараді про економічну ситуацію в країні.