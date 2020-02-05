«Про тиск мова не йде»: голова СБУ прокоментував обшуки на «1+1»

Голова Служби безпеки України Іван Баканов закликав, зокрема, представників телеканалу «1+1» «не спекулювати фактами та не маніпулювати суспільною думкою», висвітлюючи розслідування справи щодо незаконного прослуховування прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, повідомила ввечері середи пресслужба СБУ.

«Про жоден тиск на журналістів телеканалу «1+1» або утиски свободи слова в Україні у даній ситуації мова не йде і йти не може у принципі. Ми говоримо про неупереджене та всебічне розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування голови уряду. І слідчі дії проходили не лише по вулиці Куренівській, 18, але й за іншими адресами осіб, що перевіряються», – сказав Баканов.

Голова СБУ зазначив, що відповідні слідчі дії у справі проводились щодо міністрів, представників державної влади та УДО.

«Окремі урядовці за згодою пройшли перевірку на детекторі брехні і всі без винятку поставились до цієї ситуації з розумінням», – додав Баканов.

В СБУ нагадали, що слідчі здійснюють досудове розслідування за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації в приміщеннях уряду, «вчинені організованою групою».

«Слідчими та оперативниками СБУ встановлено, що до проведення незаконного використання СТ3, отримання, монтування і розповсюдження аудіозаписів можуть бути причетні окремі особи, які періодично відвідують та використовують під час своєї діяльності приміщення на вулиці Куренівській. Слідчі дії також проводились і в інших осіб, у тому числі щодо працівників правоохоронного органу, які перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів», – додали в СБУ.

Раніше група «1+1 медіа» повідомила, що 5 лютого ввечері у приміщенні редакції програми «Гроші» «відбувається обшук робочих місць журналістів офіцерами СБУ». Пізніше також на телеканалі заявили, що силовики прийшли з обшуками і до журналістів додому.

«Причини обшуку нам невідомі. Примітно, що за весь час існування незалежної України це перший обшук, який проводиться в «1+1 медіа. Ми можемо тільки припустити, що він пов’язаний з викривальною діяльністю програми. Зазвичай програма «Гроші» є джерелом важливої інформації. Ми обурені та стурбовані тим, що на порушення, які викриває редакція, реакції у більшості випадків немає, натомість журналісти самі стали заручниками своєї викривальної діяльності», – йшлося в заяві.

У заяві також вказувалося, що народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський, який раніше очолював програму «Гроші», сказав, що обшук відбувається в редакції програми «Секретні матеріали», а силовики шукають «звукозаписувальний пристрій», яким нібито записували очільника уряду Олексія Гончарука на нараді про економічну ситуацію в країні.

Служба безпеки України заявила, що обшуки, які влаштували за адресою вулиця Куренівська, 18 у Києві, не пов’язані з діяльністю телеканалу «1+1», а здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення і зберігання аудіофайлів, отриманих у незаконний спосіб.

«Тривають слідчі дії, які здійснюються за рішенням суду. Слідчі дії також проводяться в інших осіб, які перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів. Жодного втручання в роботу ТБ каналу «1+1» не здійснюється. Деталі – згодом», – йшлося в заяві СБУ.

Телеканал «1+1» пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським.