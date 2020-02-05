На телеканалі «1+1» заявили, що силовики прийшли з обшуками до журналістів додому

На телеканалі «1+1» заявили, що правоохоронці прийшли 5 лютого із обшуками у квартирах журналістів програми «Секретні матеріали» Дениса Данька, Євгена Куксіна та Олександра Низовцева.

«Двоє з журналістів дійсно працюють у департаменті журналістських розслідувань. Один не працює на «1+1» давно», – заявив керівник департаменту журналістських проєктів Максим Шиленко.

Він додав, що робочі місця цих журналістів теж обшукали.

Раніше група «1+1 медіа» підтвердила, що 5 лютого ввечері у приміщенні редакції програми «Гроші» «відбувається обшук робочих місць журналістів офіцерами СБУ».

«Причини обшуку нам невідомі. Примітно, що за весь час існування незалежної України це перший обшук, який проводиться в «1+1 медіа. Ми можемо тільки припустити, що він пов’язаний з викривальною діяльністю програми. Зазвичай програма «Гроші» є джерелом важливої інформації. Ми обурені та стурбовані тим, що на порушення, які викриває редакція, реакції у більшості випадків немає, натомість журналісти самі стали заручниками своєї викривальної діяльності», – йшлося в заяві.

Як йдеться в заяві, народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський, який раніше очолював програму «Гроші», сказав, що обшук відбувається в редакції програми «Секретні матеріали», а силовики шукають «звукозаписувальний пристрій», яким нібито записували очільника уряду Олексія Гончарука на нараді про економічну ситуацію в країні.

Служба безпеки України заявила, що обшуки, які влаштували за адресою вулиця Куренівська, 18 у Києві, не пов’язані з діяльністю телеканалу «1+1», а здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення і зберігання аудіофайлів, отриманих у незаконний спосіб.

«Тривають слідчі дії, які здійснюються за рішенням суду. Слідчі дії також проводяться в інших осіб, які перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів. Жодного втручання в роботу ТБ каналу «1+1» не здійснюється. Деталі – згодом», – йшлося в заяві СБУ.

Телеканал «1+1» пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським.