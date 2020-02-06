Обшуки на «1+1»: СБУ заперечує процесуальні порушення, Зеленський також відреагував

Служба безпеки України заперечує порушення кримінального процесуального законодавства під час обшуків у редакції програми «Секретні матеріали» телеканалу «1+1», повідомляє пресслужба відомства.

«Обшуки відбулися тільки на робочих місцях окремих журналістів. Це законний спосіб отримання доказів під час розслідування злочинів. У цій ситуації неможливо було отримати докази через проведення інших слідчих дій. Слідчі СБУ діяли виключно в межах чинного законодавства, на підставі постанови слідчого судді», – йдеться в повідомленні.

У СБУ вказують, що обшуки ніяк не вплинули на телеефір, а журналісти мали змогу продовжувати професійну діяльність.

Також у СБУ спростували повідомлення про те, що журналістів буцімто звинувачують у записі розмов прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

«Встановлюється причетність різних осіб і їхня роль у скоєнні цього злочину. Це не означає, що журналісти особисто робили записи. Однак вони могли бути залучені до цієї справи. Триває досудове розслідування», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за підсумками обшуку вилучено комп’ютери журналістів, їх планують детально вивчити та виконати експертизи для виявлення ймовірно знищеної інформації.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що із ситуацією з обшуками на «1+1» дізнався «з новин».

«Я знаю наступну інформацію: йдуть слідчі дії Службою безпеки України через те, що в режимному об’єкті – це кабінет прем’єр-міністра України – був запис», – сказав Зеленський.

Ввечері 5 лютого телеканал «1+1», власником якого є олігарх Ігор Коломойський, повідомив про обшуки, які проводить СБУ в приміщенні редакції програми «Секретні матеріали» на вулиці Куренівській, 18 у Києві і вдома в декого з журналістів.

Телеканал заявив про тиск і вимагав пояснень від голови СБУ.

Іван Баканов, зі свого боку, заявив, що про тиск на журналістів телеканалу «1+1» або утиски свободи слова в Україні не йдеться. «Ми говоримо про неупереджене і всебічне розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування голови уряду. І слідчі дії проходили не лише по вулиці Куренівській, 18, але й за іншими адресами осіб, що перевіряються», – сказав голова Служби безпеки. Він додав, що відповідні слідчі дії у справі проводились щодо міністрів, представників державної влади й УДО.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння обшуками на «1+1» і закликав правоохоронців проводити «обережне і прозоре» розслідування справи, так, щоб не чинити вплив на роботу журналістів.

У січні президент України Володимир Зеленський вимагав від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку України.