266 днів Андрія Богдана. Рейтинг тривалості роботи голів адміністрації президента

11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента і призначив на цю посаду Андрія Єрмака. Таким чином Богдан став одним із семи голів адміністрацій президента України, які провели на цій посаді менше від року. Радіо Свобода пригадує, скільки протрималися на цій посаді попередники Єрмака.

Голови апаратів президента України могли провести на цій посаді кілька років або звільнити її протягом першого тижня після призначення. Перший президент України Леонід Кравчук став єдиним, хто відпрацював свою трирічну каденцію з одним головою апарату.

Першим секретарем Адміністрації президента Кравчука в 1991 році став нині вже покійний Микола Хоменко, який до призначення очолював президію Верховної Ради Української РСР. Через три з половиною роки він поступився Дмитрові Табачнику, який очолив адміністрацію президента Леоніда Кучми.

Серед 18 людей, які були головами чи виконувачами обов’язків апаратів президента України за 29 років, лише одна жінка – очільниця Секретаріату президента Ющенка в 2009 році Віра Ульянченко.

А на початках свого президентства Віктор Ющенко призначив виконувачем обов’язків державного секретаря – так тоді називалася посада голови апарату президента – Івана Васюника. Це сталося після того, як з цієї посади подав у відставку Олександр Зінченко.

Указ про призначення датований 5 вересня 2005 року, а вже 7 вересня Ющенко призначив постійного очільника Секретаріату – Олега Рибачука.

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Найбільша «плинність кадрів» припала на кінець лютого 2014 року. Незадовго до своєї втечі Віктор Янукович звільнив голову своєї адміністрації Сергія Льовочкіна і призначив на його місце Андрія Клюєва. Втім, і той пропрацював близько місяця.

Олександр Турчинов за час виконання обов’язків президента встиг змінити двох голів адміністрації: Олега Рафальського та Сергія Пашинського. Останній залишив посаду вже після інавгурації Петра Порошенка.

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Назва самого органу змінювалася кілька разів. 1991 року Кравчук створив Адміністрацію президента. Ющенко на другий же день після інавгурації 2005-го перейменував її на Секретаріат президента. Віктор Янукович у 2010 році повернув органу назву Адміністрації. А через місяць після своєї інавгурації Володимир Зеленський перетворив її на Офіс президента.

Офіс президента відповідає за забезпечення виконання головою держави своїх функцій. До його завдань, зокрема, входить розробка пропозицій щодо внутрішньої та зовнішньої політики президента, експертиза законопроєктів, які він підписує, розробка президентських указів.