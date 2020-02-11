Міжнародні реакції на звільнення Богдана і призначення Єрмака: причини та наслідки

Після того як президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента та призначив на цю посаду свого помічника Андрія Єрмака –​ міжнародні оглядачі активно відреагували на цю подію. Вони коментують можливі причини та наслідки цих змін, у тому числі для відносин між Україною та Росією.

«Цікаво розцінювати заміну голови офісу президента Андрія Богдана на Андрія Єрмака… як суто внутрішні справи – частину боротьби за реформи тощо», – зауважує кореспондент «Бі-бі-сі» Джон Фішер у своєму дописі у Twitter.

«Президент України звільнив голову Офісу президента, якого багато хто зневажає, після повідомлень про боротьбу за вплив. Звільнений Богдан мав близькі зв’язки з олігархом Ігорем Коломойським, якого звинувачували у багатомільярдному банківському шахрайстві», – написав колишній речник місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків.

Західний економіст Андерс Ослунд зазначає, що чутки про звільнення Богдана поширювалися вже протягом двох місяців.

Кому це сподобається?

«Це звільнення вітатимуть кредитори та реформатори, не кажучи вже про засоби масової інформації. Колишній голова Офісу президента [Андрій Богдан] відомий тим, що не любив журналістів», – додав Боцюрків в окремому твіті.

Який це матиме вплив?

«Голова офісу президента пішов, Єрмак – прийшов. Це може послабити Зеленського (тому що Богдан був найбільш досвідченим менеджером в оточенні президента), підсилити Кабінет міністрів та фракцію «Слуга народу» у Верховній Раді, а також зробити неофіційний обмін інформацією з Росією (Єрмак і Козак) офіційним», – припускає непостійний науковий співробітник Фонду Карнеґі за міжнародний мир Балаж Ярабік.

«Якраз коли Андрій Єрмак, ключова особа Зеленського у питаннях щодо Росії, стає головою Офісу президента, Кремль підтверджує, що Дмитро Козак буде відповідальним за відносини з Україною», – звертає увагу кореспондент NPR Лусіан Кім.

«Час змін (Суркова на Козака) у Москві може вказувати на ширші наслідки для перезавантаження відносин України та Росії», – додає в окремому твіті Джон Фішер.

(В офісі Зеленського пояснили, що зміна Богдана на Єрмака не вплине на курс держави – ред.)

«Цікаво чути дуже різні думки щодо Богдана. Деякі реформатори мене трохи дивують, коли говорять про заміну Богдана на Єрмака, мовляв, Богдан був більшим реформатором. Багатьох хвилюють погляди Єрмака щодо Росії», – написав західний економіст Тімоті Еш.

Про Коломойського

«Це розглядатимуть як поразку Коломойського», – додає Еш.

«Зеленський звільнив голову офісу президента Андрія Богдана, пов’язаного з Коломойським, замінивши його Андрієм Єрмаком, який минулого року займався делікатною для президента справою щодо Джуліані», – зауважує російський оглядач Леонід Рагозін.

«Андрій Єрмак, колишній радник Зеленського, відповідальний за «делікатні» питання (включно з переговорами з Росією та США), став новим главою Офісу президента», – зауважує старший науковий співробітник з питань України у Польському інституті міжнародних відносин Деніель Шеліговський.