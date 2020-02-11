Відставка голови Офісу президента. Що було не так із Андрієм Богданом?

Тепер доступ до вуха президента Володмира Зеленського матиме інша людина. Глава держави підписав указ про звільнення Андрія Богдана з посади голови Офісу президента і призначення на цю посаду Андрія Єрмака. ЗМІ неодноразово писали про нібито існуючий конфлікт між цими двома членами команди Зеленського, та висловлювали різні версії з приводу його природи. Радіо Свобода дізнавалося в експертів, чи справді непрості стосунки між Єрмаком і Богданом стали причиною відставки останнього.

За словами політичного експерта Євгена Магди, Андрій Богдан – людина конфліктна, почасти безпричинно конфліктна. Утім, це не означає, що саме характер став справжньою причиною його звільнення з посади голови Офісу президента. Богдан звільнений просто через те, що нині президентові Володимиру Зеленському більш корисний новий голова Офісу Андрій Єрмак, зазначає експерт.

Богдан є знавцем «державної машини» – Магда

Водночас відставка Андрія Богдана створює низку небезпек для держави. Адже він, на відміну від свого наступника, має управлінський досвід, був на різних посадах в урядах і розуміє принципи роботи «державної машини», зауважує політолог.

Ми живемо в аматорсько-президентській республіці. Тепер у нас кінопродюсер очолює ОП Офіс президента

«Ми живемо в аматорсько-президентській республіці. Тепер у нас кінопродюсер очолює Офіс президента. Тобто, я так розумію, ми будемо бачити процес кінематографізації української політики. Інакше кажучи, ще більше буде візуальних ефектів», – зауважує Євген Магда.

Є серйозні застереження з приводу здачі національних інтересів. Коли почуємо слова Єрмака, що місцеві вибори мають бути в ОРДЛО разом із всеукраїнськими у жовтні, то багато людей будуть приймати це як керівництво до дій

«Але у мене є серйозні застереження з приводу здачі українських національних інтересів, – наголошує він. – Через високий результат Володимира Зеленського на виборах відбувається процес такої собі політичної присяги чиновників, не тільки представників Офісу президента, а й урядовців. Якими би не були формальні повноваження Банкової, вони будуть гіпертрофованими у предметній площині. Наші чиновники звикли тримати рівняння на Банкову. І коли ми почуємо слова пана Єрмака про те, що місцеві вибори мають бути в ОРДЛО разом із всеукраїнськими у жовтні, то я боюся, що достатньо багато людей будуть приймати це як керівництво до дій», – припускає Магда.

Про можливість посилення російського вектора у зовнішній політиці України пише у твітері й експерт Сергій Фурса.

Богдану стало некомфортно – Фесенко

Водночас звільнення Андрія Богдана з посади голови Офісу президента навряд чи помітно вплине на політичні наміри президента і роботу його Офісу. Богдан, у певному сенсі, виконав своє завдання. Він допоміг Володимирові Зеленському під час президентських виборів, сформував вертикаль влади після перемоги, запустив у роботу Офіс президента. Це, поряд із необхідністю декларування усіх своїх прибутків, звітування за кожну закордонну поїздку та постійним перебуванням у центрі уваги суспільства і ЗМІ могло просто втомити Богдана. Про це у розмові з Радіо Свобода говорить політолог Володимир Фесенко. Утім, навряд чи втома стала головною причиною відставки зауважує експерт.

Причина звільнення в тому, що Богдан втратив монопольний вплив на президента. Це був демарш

«На політику президента це принципово не вплине. Політику визначає він, а не Богдан. Причина звільнення в тому, що Богдан втратив монопольний вплив на президента, йому не сподобалося суттєве зближення Володимира Зеленського з Андрієм Єрмаком, посилення впливу Єрмака, як на президента, так і на окремі напрямки політичної діяльності президента. З боку Богдана це був демарш. Він може хотіти більш вільного, комфортного життя, не мати незручностей, пов’язаних із державною службою. Єрмак же як був переговорником із Росією, так ним і залишиться. Нова посада може посилити його позиції в переговорних процесах», – зазначає Фесенко.

Крім того, відставка Андрія Богдана може негативно відбитися на становищі окремих політиків. Зокрема втратити свій вплив може колишній голова Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Потрнов. Про це у твітері написав адвокат Марк Фейгін.

Це – не політика – Гайдай

Утім, не варто розглядати заміну Богдана на Єрмака з точки зору перерозподілу можливостей між різними політичними групами впливу. За час роботи на посаді голови Офісу президента Андрій Богдан не мав таких звершень, які позиціонували би його як «людину Коломойського», чи ще чиюсь. На це звертає увагу в коментарі для Радіо Свобода політтехнолог Сергій Гайдай.

На його думку, більшість членів команди президента Зеленського є людьми, які послуговуються, у першу чергу, власними інтересами. Відтак відставка Богдана не є політичною подією, вона пояснюється особистими мотивами голови держави, наголошує експерт.

Це все особистісне, з політикою не пов’язане. І тому буде великою помилкою шукати тут політичні причини і обставини

«Політика – це діяльність, направлена на керування суспільством, на зміни у суспільстві, на якийсь зрозумілий курс. А Богдан з яким курсом пов’язаний? З якою ідеологією? Як і Єрмак. Тому мені здається, що з точки зору політичного фактору думати про будь-які перестановки в команді Зеленського немає сенсу, бо там немає політики. Це виключно особисті стосунки. Оскільки в команді Зеленського немає політики у тому сенсі, як я її розумію. Вважати, що якісь заміни людей, якісь кадрові перестановки є політичними, не варто. І навіть нецікаво, як відбулася ця заміна Богдана на Єрмака. Це все особистісне, а з політикою не пов’язане. І тому буде великою помилкою шукати тут політичні причини і обставини», – зауважує Гайдай.

Тим часом відставку Андрія Богдана прокоментувала пресслужба ОПУ у фейсбуці.

Там заявляють, що зміна керівника Офісу президента не вплине на політику голови держави і дякують Богдану за роботу.

«Зміна керівника Офісу Президента України жодним чином не впливає на політичний курс держави. Попереду – важливі реформи, й саме на цьому фокусується команда Володимира Зеленського», – повідомляє ОПУ.