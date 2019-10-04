«Формула Єрмака»: бізнес-зв’язки головного переговорника Зеленського з політичною елітою Росії («СХЕМИ» | №231)

У міжнародних відносинах України лише за короткий проміжок часу сталися одразу дві важливі, якщо не історичні, події. Спершу президент Володимир Зеленський, а точніше – його телефонна розмова з Дональдом Трампом, каталізувала початок процедури імпічменту президенту США. І тепер будувати відносини з ключовим західним партнером Україні доведеться з підвищеною філігранністю, щоб не розгубити підтримку ані демократів, ані республіканців.

Крім того, серйозні зрушення відбулися і на східному напрямку: Україна все ж погодила у Мінську так звану «формулу Штайнмаєра» – що сподобалося далеко не всім. Хто допомагає Володимиру Зеленському формувати відносини з іншими країнами? Мова про помічника президента Андрія Єрмака – якого також називають «головним повіренним ОП з міжнародних справ». «Схеми» придивилися до нього уважніше та виявили, що його бізнес-партнер пов’язаний з російською владною верхівкою.