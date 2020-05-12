План Зеленського: мир на Донбасі за кілька місяців

Закінчити війну України та Росії всього за кілька місяців. Цю ідею просувають в Офісі президента Зеленського. Мова про вибори на окупованому Донбасі в жовтні 2020. Наскільки це реально? Що стоїть за гучними заявами українського президента? Та на які умови погодиться президент Росії Путін?​ Відповіді на ці питання шукали журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Лютий 2020-го. Німеччина. Політичні та військові лідери з усього світу зібралися на Мюнхенську конференцію з безпеки. Серед запрошених і український президент. Під час форуму Володимир Зеленський говорить про амбітну мету – хоче закінчити війну на Донбасі вже цього року.

«Наше бажання сьогодні є провести місцеві вибори по всій території України включно з окремими районами Донецької та Луганської областей у жовтні 2020 року», – заявив Зеленський на конференції в Мюнхені у лютому.

Президент дає зрозуміти, що вибори на Донбасі пройдуть лише за певних умов.

Людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані Україною і всім світом

«Людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані Україною, всім світом, легітимними. І вони не можуть бути такими, якщо пройдуть не за українським законодавством, під звуки пострілів та без контролю нашого кордону», – сказав український президент.

А в травні 2020-го команда «Донбас Реалії» вирішила дізнатися у Центральної виборчої комісії, наскільки реальними є плани президента. Бо до запланованої дати місцевих виборів залишилося менше ніж пів року.

«На даний час практично неможливо говорити про будь-які часові рамки, які необхідні для підготовки та проведення виборів на деокупованих територіях ОРДЛО, оскільки цьому повинна передувати оцінка фактичного стану справ на цих територіях, після відновлення контролю над ними», – відповів на запит голова Центрвиборчкому Олег Діденко.

Проте більш сміливий у своїх прогнозах ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера: щоб вибори на Донбасі, хоча б потенційно, могли відбутися в жовтні, контроль над окупованими територіями Україна повинна отримати вже зараз, каже він.

Для цього знадобиться, щонайменше, шість місяців

«Для цього знадобиться, щонайменше, шість місяців. Тому що там мають працювати органи ведення державного реєстру виборців, має бути під’єднаний зв’язок із ними, мають працювати люди у відповідних органах реєстру. Їх треба навчити, тому що за той час, який минув після окупації, дуже багато чого змінилося: і в реєстрі виборців, і у виборчому законодавстві. Це я кажу, по-мінімуму що необхідно зробити, а насправді обсяг роботи надзвичайно великий. І технічні передумови є важливими, але вони не є головними», – зауважує колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера.

Водночас у відповіді ЦВК на запит «Донбас Реалії» вказано, що про вибори не може бути й мови, поки виборцям не гарантована безпека.

«Починаючи від того, що не мають стирчати міни під ногами, закінчуючи тим, що по вулицях не мають ходити озброєні люди. Це означає, що там мають працювати українська поліція, українська прокуратура, українські суди. Мають бути виведені всі іноземні війська, важке озброєння, техніка, звичайне озброєння, парамілітарні формування», – каже голова парламентської комісії з питань відновлення територіальної цілісності України Сергій Рахманін.

Зрештою, всі ці умови не мають ніякого сенсу, поки Україна не контролює кордону. А про це поки навіть мова не йде. На «​нормандському саміті»​ президент Росії Путін чітко озвучив свою позицію.

«Нашу позицію дуже легко зрозуміти: ми за те, щоб виконувалися Мінські угоди. Візьміть, будь ласка, і прочитайте, що там написано. Там написано, що Україна починає встановлювати контроль на цій території, на цій ділянці кордону, наступного дня після виборів. Ну там так написано. Навіщо розкривати Мінські угоди та їх заново переписувати?», – заявив Путін.

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План Росії з десуверенізації України нікуди не зник

«Росія зараз має достатній запас міцності і перебуває у більш вигідних дипломатичних позиціях, в тому числі, завдяки тим компромісам, на які зараз пішов Володимир Зеленський. План Росії з десуверенізації України, з позбавлення України суверенітету політичного, економічного, він нікуди не зник. Він залишається», – переконана експертка центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Олена Снігир.

Але не дивлячись на все це, в Офісі президента продовжують говорити про голосування на непідконтрольних Україні територіях Донбасу вже у жовтні.

Ці вибори будуть потужним шляхом для припинення війни

«Я дуже вірю, що нам вдасться провести місцеві вибори у тому числі на сьогодні непідконтрольних територіях. Загалом по всій території нашої країни. І ці вибори за українським законодавством будуть дуже потужним шляхом для припинення війни на Донбасі», – заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак на початку травня 2020 року.

Водночас, за словами ексзаступника голови ЦВК Андрія Магери, місцеві вибори на непідконтрольних територіях у жовтні цього року можуть легалізувати мілітарні угруповання, які контролює Росія.

«Вибори в лапках якщо провести, попри всі ці обставини, то Україна в даному разі лише легалізує відповідні проросійські сепаратистські угруповання на своїй території і буде за рахунок свого державного бюджету їх утримувати. Які там будуть результати? Повірте, їх намалюють. Які завгодно: треба буде 97% – напишуть якійсь партії, треба буде 70, напишуть 70. Як на мене, ці вибори не зможуть відбутися ні в 2020 році, ні в 2021-му», – впевнений колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера.

У той же час, допускають політологи, заяви президентської команди про швидкі вибори на Донбасі – це всього лише боротьба за електорат. Адже мир на сході України завжди був серед головних обіцянок президента Зеленського.

«Ми розуміємо, що сподівання на Зеленського, які вони були на Донбасі, не виправдались, і якщо, скажімо, в другому турі президентських виборів за нього проголосувало дуже багато електорату ОПЗЖ, то тепер на місцевих виборах цього може не бути, і партія «Слуга народу» може втратити на сході частину електорату, і його ОПЗЖ хоче захопити. Так от, для того, щоб цього не відбулося, Зеленський знову намагається говорити речі, які буде приємно чути на Донбасі», – зауважує професор Києво-Могилянської Академії, науковий директор Фонду «Демократичні Ініціативи» Олексій Гарань.

І навіть якщо Зеленський, за твердженням аналітиків, розуміє, що провести вибори на Донбасі не вийде, визнавати це йому зараз не вигідно, вважає експерт.

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