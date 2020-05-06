Єрмак пропонує радникам лідерів «нормандської четвірки» залучити до «Мінська» переселенців

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував радникам лідерів «нормандської четвірки» залучити до роботи в підгрупах Тристоронньої контактної групи переселенців «як запрошених осіб, які представляють окремі райони Донецької та Луганської областей».

Як повідомив Офіс президента, Єрмак зазначив, що учасники Тристоронньої контактної групи залучатимуть цих людей до дискусії, консультацій та узгодження питань, передбачених Мінськими домовленостями.

Водночас він наголосив на неприпустимості жодних переговорів з представниками «невизнаних квазідержавних утворень».

Єрмак зазначив, що президент України Володимир Зеленський підвищив рівень представництва в ТКГ. Зокрема, заступником керівника української делегації в ТКГ призначено віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. На рівні підгруп Україну представляють заступники міністрів або народні депутати – голови профільних комітетів Верховної Ради.

Він пропонує на наступному засідання ТКГ, яке заплановане на 14 травня, узгодити розширений склад делегацій України, Росії та ОБСЄ відповідно до пропозицій української сторони.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.