Заступником Кучми у ТКГ стане Резніков – Єрмак

Заступником глави української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми стане віцепрем’єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час онлайн-дискусії «Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому», організованої Atlantic Council.

Резніков був представником України у політичній підгрупі ТКГ.

«Сьогодні ми виступили з ініціативою підвищити рівень представництва делегацій в Мінську в Тристоронньої контактної групи. Тобто, тепер поряд з керівником нашої делегації паном Кучмою його заступником стає віце-прем’єр пан Рєзніков, а також ми додаємо у кожній підгрупі представників відповідних міністерств і також додаємо представників парламенту. Так, кілька керівників профільних комітетів також будуть залучені до цієї роботи», – зазначив Єрмак.

Як додав глава ОПУ, за дорученням президента Володимира Зеленського, він запропонував представникам інших країн, які входять до Нормандського формату, приєднатися і особисто приїхати на переговори ТКГ до Мінська, щоб дізнатися, чому « не виконуються умови» Мінських домовленостей.

Резніков став міністром тимчасово окупованих територій 11 березня – тоді ж, коли це міністерство знову з’явилося після роз’єднання Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

19 березня Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони, ввівши до неї міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олесія Резнікова.