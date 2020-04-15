Спецпредставник ОБСЄ: деталі нового обміну на Донбасі погоджені

Робоча група Тристоронньої контактної групи з гуманітарних питань погодила деталі нового обміну утримуваними особами, повідомила спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Гайді Ґрау.

«Відповідно до домовленості, досягнутої Тристоронньою контактною групою за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, робоча група ТКГ із гуманітарних питань погодила сьогодні (14 квітня – ред.) деталі взаємного звільнення й обміну утримуваних осіб, пов'язаних із конфліктом на сході України», – йдеться в заяві Грау, оприлюдненій ввечері 14 квітня.

Вона додала, що обмін відбудеться «у визначений час перед православним Великоднем», який відзначають 19 квітня.

8 квітня Київ та російські гібридні сили під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи (ТКГ) домовилися, що обмін полоненими, з одного боку, та засудженими за злочини проти цілісності України, з іншого, відбудеться не пізніше Великодня, 19 квітня.

Представник угрупування «ЛНР» у ТКГ Ольга Кобцева уточнила, що обмін запланований на 17 квітня. За її словами, ОРЛО мають повернути на мирну частину України 11 полонених. Київ, у свою чергу, – передати бойовикам «ЛНР» 8 людей.

Угрупування «ДНР» та його так звана омбудсмен Дар’я Морозова, тим часом, заявили, що повернуть Києву 8 осіб, а 10 заберуть. Відтак, сторони готуються до обміну утримуваними у форматі «19 на 18».

Останній обмін утримуваними між Україною й угрупованнями «ЛДНР» відбувся 29 грудня 2019 року. З території ОРДЛО був звільнений 81 українець: 76 із них повернулися на підконтрольну українському уряду територію, ще п’ятеро вирішили залишитися на території, що контролюється російськими гібридними силами. Із 76 звільнених: 12 – тепер уже колишні військовополонені, 64 – цивільні. Протилежній стороні передали 124 особи.