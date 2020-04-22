Українська сторона в ТКГ говорила про відновлення контролю над кордоном на Донбасі

Українська сторона в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі на засіданні в режимі відеоконференції 22 квітня порушувала питання відновлення контролю за державним кордоном. Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

«На виконання домовленостей, досягнутих на грудневому саміті лідерів «Нормандської четвірки» в Парижі українська сторона ініціювала створення в межах ТКГ робочої групи за участю представників прикордонних і митних служб України та Росії і посередників з ОБСЄ для напрацювання механізму відновлення Україною контролю над ділянкою державного кордону», – ідеться в повідомленні.

Сайт глави української держави уточнює, що можливість створення таких груп передбачена пунктом 13 Комплексу заходів з виконання Мінських угод.

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський запевняв, що протокол, який був підписаний у Мінську 11 березня за результатами засідання Тристоронньої контактної групи і в якому зафіксована домовленість про створення «консультативної ради» в складі політичної підгрупи ТКГ, жодним чином не легітимізує ОРДЛО.

Голова офісу президента України Андрій Єрмак 31 березня заявив, що ідея створення «консультативної ради» розглядатиметься після консультацій з партнерами із Франції, Німеччини та ОБСЄ.