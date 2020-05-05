Зеленський затвердив склад української делегації у ТКГ

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації у Тимчасовій контактній групі, яка засідає у Мінську. Відповідний указ він підписав 5 травня 2020 року.

Як і раніше делегацію очолює другий президент України Леонід Кучма. Першим заступником делегації, як і анонсував глава ОПУ Андрій Єрмак, став віцепрем1єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

Також до складу делегації також увійшли: голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України Олександр Мережко (заступник глави делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань), заступник міністра оборони України Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань), голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).