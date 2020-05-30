Меркель відхилила запрошення Трампа на саміт G7 у Вашингтоні

Канцлер Німеччини Анґела Меркель відхилила запрошення президента США Дональда Трампа взяти участь у запланованому саміті «Групи семи» у Вашингтоні.

«Федеральний канцлер дякує президентові Трампу за запрошення на саміт G7 у Вашингтоні наприкінці червня. На сьогоднішній день, враховуючи загальну ситуацію з пандемією, вона не може погодитися на свою особисту участь, на подорож до Вашингтона», – цитує видання Politico речника німецького уряду Штеффена Зайберта.

«Звісно, канцлер продовжить моніторити розвиток ситуації з пандемією», – додав Зайберт.

Білий дім заявив 26 травня, що, на думку Трампа, після спричинених коронавірусом обмежень не буде «кращого прикладу відновлення економіки», ніж проведення саміту G7 у США наприкінці червня.

До «Групи семи» входять США, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія і Японія. США наразі головують у G7.