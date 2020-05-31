Трамп переніс саміт «Групи семи»

Президент США Дональд Трамп заявив про перенесення саміту «Групи семи» (G7) з червня на вересень – після того, як канцлер Німеччини Ангела Меркель відмовилася від особистої участі в ньому в зв'язку з епідемією коронавірусної інфекції.

За словами Трампа, саміт повинен пройти у вересні або пізніше, точної дати поки немає. Планувалося провести його в червні в резиденції Кемп-Девід.

Президент США, проте, пояснив своє рішення про перенесення саміту не коронавірусом, а тим, що G7 у нинішньому форматі, за словами Трампа, являє собою «дуже застарілу групу країн», яка «яка не відображає те, що відбувається в світі».

До «Групи семи» входять США, Великобританія, Франція, Німеччина, Японія, Канада та Італія – найбільші індустріально розвинені демократичні держави світу. На думку Трампа, участь в саміті, крім них, повинні брати Австралія, Росія, Південна Корея та Індія. Про Китай, стосунки Вашингтону з яким останнім часом все більш напружені, Трамп не згадав.

Трамп раніше неодноразово висловлювався на користь того, щоб повернути Росію до участі у G7 – до анексії Росією Криму у 2014 році саміти проводилися у форматі «Групи восьми» за участю російського президента. Більшість країн «сімки», однак, заперечувало проти участі Росії, принаймні як повноправного учасника самітів. Неясно, чи мав на увазі Трамп розширення формату «сімки» за рахунок чотирьох країн, або ж їх запрошення в гостьовому форматі (останній варіант на самітах G7 практикувався).

Влада Австралії вже висловила зацікавленість в участі у саміті. Реакції Москви поки немає.

Трамп відмовився проводити саміт G7 у форматі відеоконференції – як через епідемію в останні місяці було організовано низку нарад світових лідерів, зокрема засідання «Групи 20» і переговори в форматі «ОПЕК +». Президент Франції Еммануель Макрон був готовий у червні приїхати в США, проте канцлер Німеччини Ангела Меркель і канадський прем’єр Джастін Трюдо виступили проти.