Першого липня в Криму голосуватимуть за зміни до Конституції Росії. Поправок 216, а варіантів відповідей усього 2: так – підтримую, ні – не підтримую. Міністерство закордонних справ України нагадує: це голосування в анексованому Криму незаконне й суперечить міжнародним нормам. «Путіне, досить вже! Треба молоді дати дорогу. Якщо не буде змінюваності влади, то буде застій. Щороку в Криму дедалі гірше і гірше» – так відповідали кримчани на запитання, що вони думають про «обнулення» Путіна і його можливе президентство до 2036 року. Чи підтримують жителі півострова поправки до Конституції Росії-2020? І чи хочуть, щоб президент Росії Путін «обнулився» і правив Росією довше, ніж Сталін СРСР? Що про поправки до Конституції Росії думають опозиціонер Михайло Ходорковський і соціолог та філософ Ігор Чубайс? І чому Конституцію з поправками ще до голосування продають у крамницях у Росії і як це пояснює прессекретар Путіна Дмитро Пєсков?