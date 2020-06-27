Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
27 червня 2020, Київ 12:46
Відео

Щороку в Криму дедалі гірше і гірше

Щороку в Криму дедалі гірше і гірше
Embed
Щороку в Криму дедалі гірше і гірше

No media source currently available

0:00 0:27:15 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Першого липня в Криму голосуватимуть за зміни до Конституції Росії. Поправок 216, а варіантів відповідей усього 2: так – підтримую, ні – не підтримую. Міністерство закордонних справ України нагадує: це голосування в анексованому Криму незаконне й суперечить міжнародним нормам. «Путіне, досить вже! Треба молоді дати дорогу. Якщо не буде змінюваності влади, то буде застій. Щороку в Криму дедалі гірше і гірше» – так відповідали кримчани на запитання, що вони думають про «обнулення» Путіна і його можливе президентство до 2036 року. Чи підтримують жителі півострова поправки до Конституції Росії-2020? І чи хочуть, щоб президент Росії Путін «обнулився» і правив Росією довше, ніж Сталін СРСР? Що про поправки до Конституції Росії думають опозиціонер Михайло Ходорковський і соціолог та філософ Ігор Чубайс? І чому Конституцію з поправками ще до голосування продають у крамницях у Росії і як це пояснює прессекретар Путіна Дмитро Пєсков?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG