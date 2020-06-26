Ялтинська «справа Хізб ут-Тахрір»: Україна вимагає від Росії звільнити засуджених кримських татар

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з продовженням переслідування утримуваних у Росії громадян України Мусліма Алієва, Інвера Бекірова, Вадима Сірука, Рефата Алімова, Арсена Джепарова і Емір-Усеїна Куку, яким 25 червня російський суд відхилив апеляцію на раніше винесений вирок у рамках ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».

МЗС називає звинувачення щодо кримчанам сфабрикованими, а вирок протиправним.

«Розглядаємо це рішення як підтвердження протиправного застосування Росією національного кримінального законодавства для політично вмотивованої репресивної кампанії з переслідування громадян України, що є порушенням зобов’язань Росії як держави-окупанта відповідно до міжнародного гуманітарного права», – мовиться у заяві.

У міністерстві також нагадали про проміжну доповідь Генерального секретаря ООН щодо ситуації з правами людини в анексованих Криму і Севастополі, опублікованому днями. У ній, як вказують у МЗС України, «підтверджується масштаб правопорушень, скоєних окупаційною владою у Криму».

«Російська Федерація має негайно звільнити незаконно утримуваних громадян України та у повному обсязі виконати резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» від 27 березня 2014 року, «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)» 2016-2019 рр., а також наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації», – заявили у МЗС.

У міністерстві вкотре закликали міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на Росію для припинення порушення прав людини в Криму і для звільнення всіх громадян України, які утримуються у Росії і на окупованих українських територіях, а також для відновлення територіальної цілісності України.

У четвер, 25 червня, Військовий апеляційний суд міста Власіха у Московській області (Росія) повністю залишив у силі вирок шістьом фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».

Таким чином, залишилося чинним рішення, яке ухвалив у 2019 році Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону. Згідно з рішенням суду, Муслім Алієв засуджений до 19 років ув’язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джепаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років.

Amnesty International назвала в’язнями совісті всіх фігурантів ялтинського «справи Хізб ут-Тахрір».