Заарештованого у Сімферополі громадянського журналіста помістили до психіатричної лікарні – рідні

Громадянського журналіста, фігуранта другого сімферопольського «справи Хізб ут-Тахрір» Руслана Сулейманова помістили в стаціонар Кримської клінічної психіатричної лікарні. Протягом місяця він буде проходити судово-психіатричну експертизу.

Про це громадському об’єднанню «Кримська солідарність» повідомив його батько Сервер Сулейманов.

«Я дізнався про те, що Руслан в психіатричній лікарні, коли прийшов в СІЗО-1 Сімферополя, щоб зробити передачу двом своїм синам – Ескендер і Руслану. Вони обидва арештовані і сидять в одному ізоляторі зараз. Але для Руслана у мене не прийняли і сказали, що він на місяць відправлений на судово-психіатричну експертизу», – розповів Сулейманов.

Руслан Сулейманов – учитель фізики, громадянський журналіст і стример «Кримської солідарності».

На початку місяця стало відомо, що у Руслана Сулейманова погіршився стан здоров’я.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність», серед них був і громадянський журналіст Руслан Сулейманов. Усього було затримано 24-х активістів за звинуваченням в участі в забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Едем Яячиков – зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний – Раїм Айвазов.