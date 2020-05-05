Фігурантів білогорської «справи Хізб ут-Тахрір» етапували з Криму в Росію – адвокат

Трьох фігурантів білогорської «справи Хізб-ут-Тахрір» – Айдера Джеппарова, Енвера та Різу Омерових – 29 квітня етапували з анексованого Сімферополя до слідчого ізолятора в Ростові-на-Дону у сусідній Росії. Про це адвокат Назім Шейхмамебтов повідомив громадській організації «Кримська солідарність».

За його словами, про етапування дізналася донька одного з ув’язнених.

«Сьогодна донька Енвер-ага Омерова, Фатіма Ісмаїлова, побувала в слідчому ізоляторі Сімферополя. Спіробітники СІЗО повідомили, що їх вивезли (до сусідньої Росії – ред.) ще 29 квітня. На 7 травня 2020 року призначене перше судове засідання по суті у даній кримінальній справі. Як ми будемо брати участь, я поки не готовий говорити, ми зв’яжемося з судом і припускаю, що засідання буде відкладене на більш пізній термін у зв’язку з карантинними обмеженнями та епідеміологічної ситуації», – прокоментував Шейхмамбетов.

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24 квітня Шейхмамбетов повідомив, що Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону постановив етапувати трьох фігурантів білогорської «справи Хізб-ут-Тахрір» – Айдера Джеппарова, Енвера Омерова та Різу Омерова з анексованого Криму до сусідньої Росії. Тоді ж суд подовжив їхній арешт до 15 жовтня.

Після обшуків 10 червня 2019 року в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримали вісьмох чоловіків, це Руслан Нагаєв, Ельдар Кантіміров, Руслан Месут, Ленур Халілов, Риза Омеров, Енвер Омеров, Айдер Джеппаров і Ескендер Сулейманов.

ФСБ Росії заявила, що слідчі дії прровели у рамках кримінальної справи за статтею про організацію або участь у діяльності терористичної організації, і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків в анексованому Криму.

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Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».