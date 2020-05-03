Україна закликає посилити тиск на Росію для звільнення кримських журналістів

Міністерство закордонних справ України у Всесвітній день свободи преси закликає міжнародну спільноту посилити тиск на владу Росії для звільнення кримськотатарських політв’язнів, які працювали як громадянські журналісти.

МЗС України вказує, що зараз в окупованому Криму російська влада утримує журналістів Ремзі Бекірова, Османа Аріфмеметова, Рустема Шейхалієва, Нарімана Мемедемінова, а також правозахисника Сервера Мустафаєва.

«Закликаємо міжнародне співтовариство до рішучих дій проти знищення свободи слова і брутального порушення прав людини Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму», – повідомили в МЗС.

Також у заяві вказано, що за 6 років окупації в Криму з 3 тисяч ЗМІ пройшли переатестацію лише 232 медіа.

«Росія фактично позбавила населення можливості почути альтернативну думку, блокуючи сигнали українських радіостанцій і доступи до онлайн-видань. Російські пропагандистські медіа не тільки захопили інформаційний простір Криму, але й поширюють мову нетерпимості, створюючи з українців та кримських татар образ ворога», – написали українські дипломати.

Як повідомляло Радіо Свобода, правозахисники зафіксували понад 300 фактів переслідування журналістів і блогерів у Криму за шість років його анексії Росією з боку російської влади і силових структур. Про це йдеться в оприлюдненому в лютому 2020 року звіті про утиски свободи слова в Криму, підготовленому Центром прав людини ZMINA і Кримською правозахисною групою.