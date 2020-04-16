17 років колонії: російський суд залишив без змін вирок севастопольцеві Сейтосманову

Російський Військовий апеляційний суд залишив без змін вирок у вигляді 17 років колонії суворого режиму севастопольцеві, фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір» Енверу Сейтосманову. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Еміль Курбедінов.

«Не дивлячись на те, що стороною захисту було подано ряд клопотань, що стосуються IV Женевської конвенції і стану здоров’я мого підзахисного ( Сейтосманов має ряд хронічних захворювань, – ред.), суд не взяв це все до уваги», – зазначив адвокат.

Він пояснив, що засідання проходило у форматі тристоронньої відеокнференції. Через пандемією COVID-19 Еміль Курбедінов знаходився в суді в Сімферополі, Енвер Сейтосманов – в Ростові-на-Дону, а суддя з Апеляційного військового суду – у російському місті Власіха (Московська область – ред.).

«Взагалі, згідно з реформою 2019 року, окремий апеляційний військовий суд був створений саме для того, щоб зробити більш чистою і прозорою судову систему Росії, проте, як показав сьогоднішній процес, Сейтосманову не зменшили термін ні на один місяць. Це говорить про абсолютну політизованість російських судів», – пояснює Курбедінов.

Він зазначив, що Сейтосманов брав участь в судовому засіданні в футболці з написом: «Кримські татари знову під прицілом».

Засідання проходило у закритому режимі, до зали суду у Сімферополі слухачів не пускали.

Судді Південного окружного військового суду російського Ростова-на-Дону 5 грудня оголосили вирок севастопольцю Енверу Сейтосманову, фігурантові севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

Його засудили до 17 років колонії суворого режиму з обмеженням свободи на рік.

Саме таке покарання раніше просив прокурор Ігор Надолинський для Сейтосманова.

Братів Ернеса та Енвера Сейтосманових російські силовики затримали 10 травня 2018 року в селі Тилове Балаклавського району Севастополя після проведених обшуків.

Ернеса згодом відпустили. Енверу вручили постанову про порушення кримінальної справи. Його звинувачували в «організації діяльності терористичної організації».

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Сейтосманова політичним в'язнем.