У Криму проходить перевірка щодо можливого тиску ФСБ на свідка у «справі Хізб ут-Тахрір»

Військово-слідчий комітет в анексованому Криму проводить дослідчу перевірку щодо працівників ФСБ Росії, які допитували свідка у справі Енвера Сейтосманова, обвинуваченого в організації осередку забороненої в Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір», повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Еміль Курбедінов.

«Військово-слідчий комітет вбачає в діях співробітників ФСБ, особистості яких ще треба встановити, ознаки злочину, а саме перевищення посадових повноважень. Йдеться про свідка Руслана Бекірова, який в суді заявив, що під час допиту співробітники ФСБ чинили на нього фізичний та психологічний тиск. Через це він був змушений дати неправдиві свідчення і підписати протокол допиту», – розповів адвокат.

Під час допиту 21 серпня в Південному окружному суді свідок Бекіров заявив, що в управлінні ФСБ на нього чинили психологічний тиск і під погрозами змусили обмовити Сейтосманова.

Публічних коментарів кримського управління ФСБ Росії з приводу проведення перевірки його співробітників немає.

На початку липня суд в російському Ростові-на-Дону на шість місяців продовжив арешт Енверу Сейтосманову – до 20 грудня. А наприкінці липня його етапували з Сімферополя в СІЗО російського Ростова-на-Дону.

У серпні в російському Північно-Кавказькому окружному військовому суді (нині Південний окружний військовий суд Росії) відбулося перше засідання по суті щодо севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір», фігурантом якої є Енвер Сейтосманов.

5 і 6 вересня суд в Росії допитав у справі Енвера Сейтосманова двох засуджених за севастопольською «справою Хізб ут-Тахрір» – Нурі Примова і Ферата Сайфуллаєва.

Братів Ернеса і Енвера Сейтосманових російські силовики затримали 10 травня 2018 року після обшуків.

Ернеса згодом відпустили. Енверу інкримінували статтю про «тероризм».