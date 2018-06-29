Суд у Севастополі продовжив арешт фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір» Сейтосманову

Підконтрольний Кремлю Ленінський районний суд Севастополя залишив під арештом жителя Балаклавського району Енвера Сейтосманова, якого підозрюють в участі в забороненій на території Росії організації «Хізб ут-Тахрір», повідомив кореспонденту Радіо Свобода Крим.Реалії його адвокат Сергій Легостов.

Він зазначив, що арешт продовжили до 7 вересня, захист має намір оскаржити рішення. За його словами, засідання відбувалося в закритому режимі.

Легостов стверджує, що в Сейтосманова за період перебування в СІЗО виникли проблеми зі здоров’ям. Адвокат планує відвідати його найближчим часом і наполягти на наданні медичної допомоги.

10 травня в селі Тилове в анексованому Росією Криму відбулися обшуки. Після цього правоохооронці затримали братів Ернеса та Енвера Сейтосманових.

Після допиту Ернеса відпустили, повідомивши, що Енверу інкримінують статтю «участь в діяльності організації, яка, відповідно до законодавства Росії, визнана терористичною».

11 травня Енвера Сейтосманова заарештували до 9 липня.

​Міністерство закордонних справ України засудило обшуки і затримання кримських татар в анексованому Криму і закликало негайно їх звільнити.

Ернес і Енвер Сейтосманови є близькими родичами засудженого в Росії за севастопольською «справою «Хізб ут-Тахрір» Нурі Примова.

Російські силовики ситуацію не коментують.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.