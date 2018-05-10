У Криму відбулися обшуки, затримані двоє кримських татар – активісти

У селі Орлине в анексованому Росією Криму зранку 10 травня відбулися обшуки, затримані двоє кримських татар, повідомила організація «Кримська солідарність».

За її даними, затримані – два рідні брати Ернест та Енвер Сейтосманови. В організації розповіли, що вони є двоюрідними братами Нурі Примова, який засуджений нібито за участь у терористичній організації.

У «Кримській солідарності» з посиланням на місцевих активістів заявили, що Ернест Сейтосманов активно допомагав сім’ям засуджених за звинуваченням у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір» – Руслана Зейтуллаєва, Нурі Примова, Ферата Сайфуллаєва та Рустема Ваїтова.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку 15 об'єднань, названих «терористичними». Після окупації Криму Москва також намагається нав’язати цю заборону і на окупованому українському півострові. На вільній частині України, як і в більшості європейських країн, «Хізб ут-Тахрір» діє легально.