ФСБ намагається звинуватити Веліляєва в сприянні терористичним організаціям – Чубаров

Федеральна служба безпеки Росії намагається звинуватити кримськотатарського підприємця Ресуля Веліляєва в «діяльності щодо існування терористичних екстремістських організацій». Про це у Facebook повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров.

«Таким чином хочуть знищити коло кримськотатарських підприємців, які, попри всі форми тиску, залишаються звичайними людьми. Вони не виходять на площі, не протестують проти окупації... але вони і не кланяються, вони не підспівують окупантам, не підтримують їхні фейкові заходи», – зазначив Чубаров.

За його словами, справу проти Ресуля Веліляєва та інших людей з його команди – це початок більш загрозливих процесів щодо всього кримськотатарського народу.

«Формальним приводом, щоб« закрити »Ресуля Веліляєва і Алі Бариева є те, що вони нібито порушили ч.2 ст. 238 Кримінального кодексу Росії, яка говорить про відповідальність за збереження і реалізацію неякісних продуктів... Виходить, за статтею, яка не належить до тяжких злочинів, коли немає наслідків таких дій для конкретної людини або людей, ФСБ прийшла в магазини з нібито простроченими продуктами, схопила підприємців і повезла в СІЗО Лефортово», – заявив політик.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз 3 травня розповів, що до утримуваного в московському СІЗО Лефортово підприємця Ресуля Веліляєва не допускають адвокатів.

Докладніше про це: Затриманий у Криму бізнесмен Веліляєв перебуває в московській тюрмі «Лефортово» – Буджурова

Вранці 26 квітня стало відомо, що російські силовики проводять обшуки у магазинах кримської торговельної мережі «Гузель» і фірми «КримОпт» у Білогірську. Торгова мережа «Гузель» і фірма «КримОпт» належать бізнесменові Ресулю Веліляєву. Після обшуків кримськотатарських підприємців Ресуля Веліляєва і Алі Бариева вивезли з Криму.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».