Затриманий у Криму бізнесмен Веліляєв перебуває в московській тюрмі «Лефортово» – Буджурова

Затриманий 26 квітня в окупованому Криму кримськотатарський бізнесмен і громадський діяч Ресуль Велілялєв перебуває в московській тюрмі «Лефортово». Про це вночі 1 травня повідомила журналістка Ліля Буджурова.

За її словами, суд уже обрав запобіжний захід – два місяці тримання під вартою за статтею 238 частиною 2 Кримінального кодексу Росії («Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки», максимальна санкція цієї частини статті – позбавлення волі до 6 років).

«Дуже нестандартна навіть для Криму ситуація. У всіх, наприклад, у пам’яті, як прокуратура звинувачувала екс-віце-прем'єра Криму Рустама Теміргаліева в крадіжці 100 мільйонів гривень і понад 300 кілограмів золота з кримського відділення «Ощадбанку», але його не тільки не взяли під арешт, але і дозволили очолити Представництво Татарстану в Казахстані. Або приклад з іншим віце-прем'єром Криму Олегом Казуріним. Його, обвинуваченого в отриманні хабара в 27 мільйонів рублів, тримають під арештом і судять у Сімферополі. Це який тяжкий злочин скоїв тоді Веліляєв, що з ним обійшлися так круто?» – пише Буджурова.

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Вранці 26 квітня стало відомо, що російські силовики проводять обшуки у магазинах кримської торговельної мережі «Гузель» і фірми «КримОпт» у Білогірську.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв, що російські силовики прийшли з обшуками в будинки кримськотатарських підприємців, меценатів, активістів кримськотатарського національного руху Алі Барієва, Асана Барієва, Ремзі Веліляєва, Ресуля Веліляєва, Екрема Веліляєва, Зери Веліляєва, а також їхніх дорослих дітей, які живуть окремо.

За даними Чубарова, російські силовики відвезли Ресуля Веліляєва і Алі Барієва в управління Слідчого комітет Росії по Криму. Їх допитували понад три години.

В управлінні Слідчого комітету Росії по анексованому Криму заявили, що «в даний час у підрозділи немає в провадженні справ щодо бізнесменів або фірм, за адресами яких проводилися обшуки», повідомляє «РІА Крим». За даними російського видання «Коммерсант», обшуки проводили співробітники ФСБ за підтримки бійців ОМОНу.

Торгова мережа «Гузель» і фірма «КримОпт» належать бізнесменові Ресулу Веліляєву.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».