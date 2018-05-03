У «Лефортово» за гнилі помідори? Із чим пов'язаний арешт Ресуля Веліляєва

Два місяці в московському СІЗО «Лефортово» проведе кримськотатарський бізнесмен і меценат Ресуль Веліляєв. Про його етапування на територію сусідньої Росії повідомила кримська журналістка Ліля Буджурова. За її словами, Веліляєву ставлять у провину статтю 238 Кримінального кодексу Росії ‒ «виробництво, зберігання або збут товарів, що не відповідають вимогам безпеки».

Ресуль Веліляєв відомий у Криму як бізнесмен і меценат. Його дистриб'юторська компанія «КримОпт» працює з 1997 року, також йому належить торгова мережа «Гузель». Окрім того, Веліляєв був депутатом Верховної Ради Криму четвертого скликання та делегатом Курултаю кримськотатарського народу. Після анексії Криму він припинив політичну діяльність.

Активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял зазначає, що Ресуль Веліляєв відомий на півострові не стільки завдяки своєму бізнесу, скільки завдяки меценатству.

Сказати, що це найбагатша людина, не можна

‒ Він дійсно один з крупних бізнесменів. Серед кримськотатарського народу він досить відомий завдяки тому, як витрачав свої фінансові статки, а саме: виділяв частину зароблених коштів на соціальні та культурні потреби тощо. Сказати, що це найбагатша людина, не можна. Звичайно, його арешт отримав великий резонанс. Ні в яких авантюрах Ресуль Веліляєв не брав участі, в політиці помічений не був (після анексії півострова ‒ ред.), а його ім'я згадували в ЗМІ винятково в меценатському контексті. Він заснував благодійний фонд імені кримськотатарського поета та вченого Бекіра Чобан-заде, а також дав кошти на будівництво мечеті в Білогірську. З точки зору російських силовиків, логіка в арешті Ресуля Веліляєва начебто є, але незрозуміло, чому застосовують саме цю статтю ‒ 238-у, другу частину, тобто обвинувачення групи осіб.

У коментарі для Радіо Крим.Реалії програмний директор «Кримського дому» Алім Алієв розповів, що вважає справу Веліляєва політично мотивованою:

Він збудував одну з найкрасивіших сучасних мечетей у Білогірську

«Успішна людина ‒ це той, хто має матеріальний достаток, і той, хто готовий ним жертвувати на благо народу. Часто серед таких людей називали Ресуля Веліляєва, він підтримує збереження та розвиток кримськотатарської культури, освіти, науки через різні проекти. А також духовність ‒ він збудував одну з найкрасивіших сучасних мечетей у Білогірську, звідки він родом. І коли я читаю новину про те, що він у в'язниці «Лефортово», розумію: це в'язниця не про гнилі помідори, в чому його зараз намагаються звинуватити. Це в'язниця про блюзнірську машину репресій, які існують зараз у Росії. Для Росії та окупаційної влади в Криму збереження національної ідентичності кримських татар ‒ це питання російської національної небезпеки».

​Голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв називає чотири можливі цілі переслідування Ресуля Веліляєва.

Удар завдано по соціально-економічному становищу кримськотатарських сімей

‒ Перша ‒ це чергова акція залякування кримських татар. Адже Ресуля Веліляєва та директора його компанії Алі Барієва не можна звинуватити в причетності до «Хізб ут-Тахрір» і навіть до Меджлісу кримськотатарського народу, вони не делегати Курултаю. Ми стали свідками нової хвилі репресій у «справі кримськотатарських підприємців». Друга мета, на мій погляд, ‒ тиск на кримськотатарський бізнес. Адже бізнес Ресуля Веліляєва ‒ це не тільки торговельна мережа по всьому Криму та тисячі робочих місць, це тисячі підприємців малого та середнього бізнесу, які купують товар у «КримОпті» для ведення власного бізнесу. А кримські татари працюють переважно не в муніципальних, державних або силових структурах, а як приватні підприємці. Тож удар завдано по соціально-економічному становищу кримськотатарських сімей.

Третьою метою Ескендер Барієв називає удар по кримськотатарській ідентичності, оскільки Ресуль Веліляєв збудував у Білогірську мечеть, сприяв облаштуванню міста, а також підтримував історичні, літературні та мовознавчі дослідження тем Криму та кримських татар.

Я не здивуюся, що Ресуля Веліляєва будуть звинувачувати у фінансуванні екстремізму або тероризму

‒ Нарешті, четверта причина в тому, що окупаційну владу дратує консолідованість кримськотатарського народу, взаємна підтримка в виплаті штрафів, допомога дітям і сім'ям політичних в'язнів, малозабезпеченим. Окупаційна влада шукає джерела фінансування кримськотатарського національного руху та самоорганізації народу. «Лефортово» ‒ це СІЗО ФСБ, люди потрапляють туди за звинуваченнями в зраді батьківщині, тероризмі, шпигунстві. Тому я не здивуюся, що Ресуля Веліляєва будуть звинувачувати у фінансуванні екстремізму або тероризму. Я думаю, що 238-а стаття знадобилася, просто щоб затримати його й відкрити справу. На це має бути активна реакція міжнародної спільноти, правозахисних організацій. Ми свідки того, як окупанти намагаються знищити все кримськотатарське й людей, які приносили лише користь для суспільства.

(Текст підготував Владислав Ленцев)