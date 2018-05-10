МЗС України засуджує затримання в Криму родичів ув’язненого раніше Примова

У Міністерстві закордонних справ України засудили обшуки й затримання 10 травня родичів ув’язненого раніше за звинуваченням в участі у терористичній організації Нурі Примова – Ернеста і Енвера Сейтосманових – у селі Тилове під Севастополем в анексованому Росією Криму.

«Знову незаконні обшуки в Криму. Затримані родичі політв’язня Нурі Примова. Висловлюємо протест. Факти злочинів Росії передамо до міжнародних судів», – написала у Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца.

Вранці 10 травня в селі Тилове Балаклавського району Севастополя пройшли обшуки, після яких стало відомо про затримання Ернеста і Енвера Сейтосманових. Пізніше стало відомо, що під час обшуку російські силовики могли затримати трьох осіб. Пізніше стало відомо, що Ернеста і Енвера Сейтосманових відвезли у відділок ФСБ Росії, за якою адресою – невідомо.

Адвокат Еміль Курбедінов підтвердив, що затримані під Севастополем є близькими родичами засудженого в Росії за севастопольською «справою Хізб ут-Тахрір» Нурі Примова.

Публічних коментарів російських силовиків з цього приводу немає.

У «Кримській солідарності» з посиланням на місцевих активістів заявили, що Ернест Сейтосманов активно допомагав сім’ям засуджених за звинуваченням у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір» – Руслана Зейтуллаєва, Нурі Примова, Ферата Сайфуллаєва і Рустема Ваїтова.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку 15 об'єднань, названих «терористичними». Після окупації Криму Москва також намагається нав’язати цю заборону і на окупованому українському півострові. На вільній частині України, як і в більшості європейських країн, «Хізб ут-Тахрір» діє легально.