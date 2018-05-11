Суд у Криму заарештував фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Сейтосманова

Підконтрольний Кремлю Ленінський районний суд Севастополя заарештував жителя Балаклавського району Енвера Сейтосманова, якого підозрюють в участі в забороненій у Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Засідання відбувалося в закритому режимі. Сейтосманова заарештували до 9 липня.

Його адвокат заявив, що оскаржить це рішення.

10 травня в селі Тилове в анексованому Росією Криму відбулися обшуки. Після цього правоохооронці затримали братів Ернеса та Енвера Сейтосманових.

Після допиту Ернеса відпустили, повідомивши, що Енверу інкримінують статтю «участь в діяльності організації, яка, відповідно до законодавства Росії, визнана терористичною».

Міністерство закордонних справ України засудило обшуки і затримання кримських татар в анексованому Криму і закликало негайно їх звільнити.

Ернес і Енвер Сейтосманови є близькими родичами засудженого в Росії за севастопольською «справою «Хізб ут-Тахрір» Нурі Примова.

Російські силовики ситуацію не коментують.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.