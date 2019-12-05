17 років колонії: український консул планує візит у СІЗО до Сейтосманова

Виконувач обов’язків генерального консула України в російському Ростові-на-Дону Тарас Малишевський планує наступного тижня відвідати в російському СІЗО засудженого до 17 років колонії кримського татарина з Севастополя Енвера Сейтосманова.

«Генеральне консульство України не залишить нашого громадянина в біді. Звичайно ж буде реакція МЗС України. Ми тут, в генеральному консульстві, я зі своїми колегами, підтримуємо і будемо продовжувати підтримувати нашого громадянина. У мене в руках черговий дозвіл на те, щоб я його відвідав у СІЗО. Я думаю, що буду в нього на наступному тижні», – розповів дипломат.

Судді Південного окружного військового суду російського Ростова-на-Дону 5 грудня винесли вирок Сейтосманову, фігурантові севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Його засудили до 17 років колонії суворого режиму з обмеженням свободи на рік.

Адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що має намір подавати апеляційну скаргу на вирок.

Братів Ернеса й Енвера Сейтосманових російські силовики затримали 10 травня 2018 року в селі Тилове Балаклавського району Севастополя після проведених обшуків.

Ернеса згодом відпустили. Енверу вручили постанову про порушення кримінальної справи. Його звинувачували в «організації діяльності терористичної організації».

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Сейтосманова політичним в'язнем.

У серпні в російському Північно-Кавказькому окружному військовому суді (нині Південний окружний військовий суд Росії) відбулося перше засідання по суті щодо севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір», фігурантом якої є Енвер Сейтосманов.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.