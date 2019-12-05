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05 грудня 2019, Київ 21:16
Новини | Політика

Україна висловила Росії протест через вирок кримчанину Сейтосманову

Енвер Сейтосманов

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Україна висловила Росії протест через вирок українському громадянину Енверу Сейтосманову. Про це повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко.

«Висловлюємо рішучий протест російській стороні у зв’язку з вироком «кишенькового» суду міста Ростов-на-Дону громадянину України Енверу Сейтосманову за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі. Чергове свідчення карального та неправового характеру російської «феміди», – написала речниця у твітері.

Судді Південного окружного військового суду російського Ростова-на-Дону 5 грудня оголосили вирок севастопольцю Енверу Сейтосманову, фігурантові севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

Його засудили до 17 років колонії суворого режиму з обмеженням свободи на рік.

Саме таке покарання раніше просив прокурор Ігор Надолинський для Сейтосманова.

Братів Ернеса та Енвера Сейтосманових російські силовики затримали 10 травня 2018 року в селі Тилове Балаклавського району Севастополя після проведених обшуків.

Ернеса згодом відпустили. Енверу вручили постанову про порушення кримінальної справи. Його звинувачували в «організації діяльності терористичної організації».

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Сейтосманова політичним в'язнем.

/**/ /**/ Енвера Сейтосманова засудили до 17 років колонії суворого режиму з обмеженням свободи на рік
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У серпні в російському Північно-Кавказькому окружному військовому суді (нині Південний окружний військовий суд Росії) відбулося перше засідання по суті щодо севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір», фігурантом якої є Енвер Сейтосманов.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

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