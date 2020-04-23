Суд у Росії розгляне апеляцію на вирок фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» – адвокат

Найближчим часом у Військовому апеляційному суді Московської області розглянуть скарги на вирок фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Точна дата поки невідома, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Назіма Шейхмамбетова, який відвідав у слідчому ізоляторі одного із засуджених – Мусліма Алієва.

«Наразі його доставили у СІЗО-1 у Ростові-на-Дону з СІЗО-3 Новочеркаська для ознайомлення з матеріалами справи перед майбутньою апеляцією на вирок Південного окружного військового суду. Зараз він перебуває у загальній камері і критичних скарг на умови утримання не має», – сказав Шейхмамбетов.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув'язнення в колонії суворого режиму шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Згідно з рішенням суду, Мусліма Алієва засудили до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років.

Представник російського відділення Amnesty International Олександр Артем'єв назвав «політичним переслідуванням» цей вирок.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест російській стороні через цей вирок.

Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».