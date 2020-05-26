Денісова: кримчанин Гафаров, якого утримують у СІЗО Сімферополя, перебуває у критичному стані

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вимагає звільнити з СІЗО окупованого Сімферополя політв’язня кримчанина Джеміля Гафарова. За її словами, у Гафарова продовжує погіршуватися стан здоров'я.

«Кримський татарин, який має ІІ групу інвалідності та вже понад рік незаконно утримується у СІЗО Сімферополя має критичний стан здоров’я. Через наявні хронічні захворювання та появу нестерпного болю в області грудної клітки, нирок та постійного високого тиску не може утримуватися в умовах місця несвободи. Адже у пенітенціарній установі не забезпечують Джемілю Гафарову проведення жодного медичного обстеження та не надають належної медичної допомоги», – мовиться у повідомленні.

Денісова закликала свою російську колегу Тетяну Москалькову сприяти скасуванню утримання кримчанина під вартою.

Також омбудсмен вимагає надати Гафарову необхідну медичну допомогу.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Едем Яячиков – зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний Раїм Айвазов.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя і Жовтневий районний суд російського Ростова-на-Дону 11 березня продовжили арешт тринадцятьом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Таким чином, Ремзі Бекіров, Фарход Базаров, Раїм Айвазов, Сервет Газієв, Ерфан Османов, Владлен Абдулкадиров, Рустем Сейтхалілов, Джеміль Гафаров, Тофік Абдулгазієв, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Меджит Абдурахманов і Рустем Шейхалієв залишаються під арештом в СІЗО.