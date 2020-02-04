Адвокат спростував заяву російського омбудсмена Криму про «нормальний» стан здоров’я Гафарова

Адвокат Рифат Яхін спростував заяву підконтрольного Росії омбудсмена Криму Лариси Опанасюк про те, що фігурант другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміль Гафаров не скаржиться на стан здоров’я в СІЗО №1 Сімферополя. Як повідомив Яхін в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, він сумнівається в тому, чи дійсно Опанасюк відвідувала його підзахисного в СІЗО.

«Востаннє я відвідував Джеміля Гафарова в слідчому ізоляторі в п’ятницю, 31 січня, одразу після судового засідання. Тоді Джеміль мені нічого не говорив про те, що його нібито відвідував омбудсмен. Та й коли вона могла відвідати Джеміля, якщо весь тиждень він був на медобстеженні. Його вивозили щодня, починаючи з вівторка. Я цій заяві не вірю з однієї простої причини: я звертався до омбудсмена безліч разів і кожного разу отримував відповіді на кшталт: ваше звернення прийняте до розгляду або перенаправлене в іншу інстанцію», – розповів адвокат.

Яхін також повідомив, що належне лікування його підзахисного не проводили з моменту арешту.

«Особливо цинічно з боку омбудсмена заявляти, що у Джеміля Гафарова все у порядку зі здоров’ям. Хвора нирка при ньому, хворе серце при ньому. Ніхто пересадку органів в СІЗО йому не зробив. Належним чином медичну допомогу йому не надають. Постає питання, тоді як він може почуватися нормально?», – сказав Рифат Яхін.

У вівторок 4 лютого підконтрольний Росії омбудсмен Криму Лариса Опанасюк відвідала в СІЗО №1 Сімферополя фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміля Гафарова. За її словами, Гафаров попросив омбудсмена посприяти у продовженні йому інвалідності і не скаржився на стан здоров’я та умови утримання в СІЗО.

Адвокат фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміля Гафарова Рифат Яхін 29 січня підтвердив, що його підзахисного вивозять на медобстеження до лікарні імені Семашка. Тоді ж управління російської ФСВП у Криму заявило, що Гафаров не потребує медичної допомоги.

У Криму 16 січня на закритому засіданні підконтрольний Кремлю суд залишив під арештом фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміля Гафарова.

У грудні 2019 року уповноважена з прав людини Людмила Денісова просила російського омбудсмена Тетяну Москалькову провести медичне обстеження і надати медичну допомогу заарештованому кримському татарину Джемілю Гафарову, який перебуває у сімферопольському слідчому ізоляторі.

Адвокат Гафарова зазначав, що його підзахисний перебуває у критичному стані. Джеміль Гафаров має третю групу інвалідності, хронічне захворювання нирок і пов’язані з ними хвороби серця.

Співробітники ФСБ Росії, МВС Росії і Росгвардії 27 березня 2019 року провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня 2019 року в анексованому Криму, закликав до їх негайного звільнення з російського СІЗО.