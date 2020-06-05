У фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Сулейманова у СІЗО Сімферополя погіршилось здоров’я – адвокат

У фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Руслана Сулейманова погіршився стан здоров’я, повідомив громадському об’єднанню «Кримська солідарність» адвокат Сергій Легостов, який напередодні відвідав Сулейманова у СІЗО Сімферополя.

За словами адвоката, Сулейманов розповів, що у нього з’явивя біль голови та що його болить шия. Стан, про який він повідомляв ще пів року тому зараз погіршилося через відсутність кваліфікованої медичної допомоги, стверджує Сулейманов. Він сказав адвокатоові, що неодноразово викликав лікаря в камеру, але лікування обмежувалося лише знеболювальними.

«Я не міг встати від болю. З незрозумілих мені причин з’явилося мимовільне тремтінне у тілі у вигляді ознобу, до цього додалася ще легка задишка та прискорене серцебиття. Фельдшер приходив, оглядав мене і сказав, що приїде через п’ятнадцять хвилин і зробить укол. Я чекав, але минула перша година, а його все не було. Співкамерники кілька разів викликали інспектора, щоб поквапилися із фельдшером, але тільки через три години він прийшов і зробив знеболювальний укол», – розповів Сулейманов.

Адвокат повідомив, що його підзахисний написав заяву на ім’я начальника медсанчастини, в якій описав усі симптоми та попросив надати йому кваліфіковану медичну допомогу. Наступного дня його відвідав фельдшер, однак замість огляду і лікування Сулейманову три дні поспіль кололи знеболювальні.

Наразі гострий біль минув, проте він, як і раніше, не може повертати шию, зберігається біль і скутість, зазначив адвокат.

У ФСВП Росії у Криму поки не коментували заяву Сулейманова.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність», серед них був і громадянський журналіст Руслан Сулейманов. Усього було затримано 24-х активістів за звинуваченням в участі в забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Едем Яячиков – зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний – Раїм Айвазов.