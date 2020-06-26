В окупованому Сімферополі суд відхилив скаргу адвоката Полозова на недопуск до захисту Чубарова

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя припинив провадження за скаргою адвоката Миколи Полозова на недопуск його до захисту голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Про це адвокат розповів кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Суддя Київського районного суду вирішив, що справа вже передана до суду, не звертаючи уваги на те, що скарга була подана в квітні. Таким чином, вони просто затягнули процес її розгляду. Нам важливо було отримати це рішення. Цілком очевидно, що права підзахисного були порушені і на стадії слідства мій підзахисний не мав адвокатської допомоги», – повідомив адвокат.

За його словами, наступний етап – розгляд справи Чубарова у підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму.

«Я вже подав клопотання про допуск мене в якості адвоката безпосередньо до самого судового процесу. Подивимося, яким буде результат», – сказав Полозов.

22 червня підконтрольний Росії Верховний суд Криму почав розгляд по суді кримінальної справи проти глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Наприкінці березня 2020 року Слідчий комітет Росії заочно висунув «звинувачення» голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову.

Слідком звинувачує Чубарова в тому, що він навесні 2015 року в ефірі одного з українських телеканалів «висловлював заклики до здійснення екстремістської діяльності проти інтересів Росії», а також до деокупації Криму.

Читайте також: «Російські слідчі працювали нашвидкуруч». Що не так зі «справою Мустафи Джемілєва»​

23 березня стало відомо, що у Криму російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за статтею російського Кримінального кодексу – «Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством». Йдеться про події 26 лютого 2014 року.

Сам голова Меджлісу Рефат Чубаров в коментарі Крим.Реалії пов’язав порушення «справи» із планами кримських татар щодо організації акції «Марш гідності».