9 Травень 2016. Того року Україну на пісенному конкурсі «Євробачення» в Стокгольмі представляла Джамала. Трагічну історію своєї родини і всього кримськотатарського народу вона вклала в пісню «1944», яка принесла їй перемогу.



Однак напередодні фіналу керівництво «Євробачення» заборонило учасникам і глядачам конкурсу приносити з собою прапор кримських татар, посилаючись на те, що він не державний. Так прапор з тамгою опинився в одному забороненому списку з прапором угруповання «ДНР» і невизнаного Придністров'я.



Проте комусь пронести кримськотатарський прапор повз невсипуще око організаторів конкурсу все ж вдалося