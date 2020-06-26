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26 червня 2020, Київ 16:53
Фотогалереї

Золото на блакиті. Прапор кримських татар від появи – до наших днів (фотогалерея)

Золота тамга на блакитному полотнищі – національному прапору кримських татар цього року виповниться 103 роки. У листопаді 1917 саме цей символ був прийнятий як прапор кримських татар на першому Курултаї в Бахчисарайському Ханському палаці. «Наше політичне життя знаходить воістину нове народження», – говорив тоді на відкритті національних зборів муфтій Криму Номан Челебіджихан.

«Нове політичне життя» тривало вкрай недовго: вже у 1918 році більшовики розігнали Курултай, близько 600 кримських татар заарештували, а потім розстріляли, серед них був Челебіджихан. Кримськотатарський прапор знову офіційно з'явиться на кримській землі 70 років по тому – в 1991. А між цими датами пройдуть важкі роки депортації, життя далеко від дому і спроби повернутися в рідний край.

Ще в 1918 році за основу прапора делегати Курултаю взяли тарак-тамгу – герб династії Гераїв, правителів Кримського Ханства. Сама по собі тамга – це родовий знак, властивий представникам тюркських народів. Його наносили на фамільні прапори і чеканили на монетах, ним таврували тварин. Символ тарак-тамги, що чимось нагадує перевернутий тризуб, інтерпретують по-різному. Одна з версій – ваги, символ врівноваженості й миролюбства, друга – гребінь, третя – сокіл, що ширяє в небі. До речі, про небо – саме його символізує блакитне тло кримськотатарського прапора.

З приходом радянської влади золото на блакиті визнали «буржуазно-націоналістичним» символом. Уцілілі соратники Челебіджихана пішли в еміграцію. А ті з них, хто підтримали комуністичний лад, згодом потрапили під репресії.

У роки депортації можливості проявляти свою ідентичність у кримських татар не було. На згадку про жертви насильницького переселення місцеві активісти 18 травня потайки вивішували на висотки і стовпи жалобне чорне знамено. Про золоту тамгу тоді й мови не йшло. Народжені в депортації навіть не знали про існування національного прапора. А коли наприкінці 1980-х стало можливе повернення кримських татар на півострів, прапор відродили. Це сталося вже на другому Курултаї, який пройшов у 1991 році в Сімферополі.

«Нехай взаємна повага і доброзичливість стануть традицією всіх жителів Криму, нехай Крим стане краєм світу і спокою на багато століть», – говорилося в зверненні Курултаю до всіх жителів півострова.

26 червня було датою проведення другого Курултаю. А 19 років по тому – в 2010 – саме цей день обрали для святкування Дня кримськотатарського прапора. На честь свята наші колеги з Крим.Реалії зібрали фотогалерею про історію народження і відродження блакитного прапора з тамгою. (Автор: Руслана Мальбек)

Листопад 1917. Делегати першого Курултаю кримських татар у Бахчисараї
1 Листопад 1917. Делегати першого Курултаю кримських татар у Бахчисараї
Червень 1991. А це вже учасники та гості другого Курултаю в Сімферополі. Між двома зборами минуло понад 70 років. І ось він, затверджений ще на початку 20 століття, національний прапор у руках у кримських татар, які повернулися на рідну землю з депортації
2 Червень 1991. А це вже учасники та гості другого Курултаю в Сімферополі. Між двома зборами минуло понад 70 років. І ось він, затверджений ще на початку 20 століття, національний прапор у руках у кримських татар, які повернулися на рідну землю з депортації
Вересень 1991. Прапор із тамгою в центрі майорить під будівлею Верховної Ради України. Тоді активісти з Криму вимагали від депутатів відновити державність кримськотатарського народу і визнати Меджліс як представницький орган. Згодом пікети переросли в знакову для кримських татар акцію &laquo;Київ-92&raquo;​
3 Вересень 1991. Прапор із тамгою в центрі майорить під будівлею Верховної Ради України. Тоді активісти з Криму вимагали від депутатів відновити державність кримськотатарського народу і визнати Меджліс як представницький орган. Згодом пікети переросли в знакову для кримських татар акцію «Київ-92»
Червень 1994. Тоді ще один з керівників Меджлісу кримських татар Мустафа Джемілєв з тамгою на стіні свого кабінету
4 Червень 1994. Тоді ще один з керівників Меджлісу кримських татар Мустафа Джемілєв з тамгою на стіні свого кабінету
Травень 2006. Це традиційне зібрання 18 травня, в день пам&#39;яті жертв депортації кримськотатарського народу. Кримськотатарські прапори майорять разом із протестними транспарантами і прапорами України
5 Травень 2006. Це традиційне зібрання 18 травня, в день пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу. Кримськотатарські прапори майорять разом із протестними транспарантами і прапорами України
Травень 2011. З року в рік, аж до російської анексії Криму, масштабний мітинг у самому центрі Сімферополя був обов&#39;язковою подією для жалобної дати 18 травня
6 Травень 2011. З року в рік, аж до російської анексії Криму, масштабний мітинг у самому центрі Сімферополя був обов'язковою подією для жалобної дати 18 травня
Травень 2014. У перший рік після захоплення Криму центральну площу Сімферополя напередодні 18 травня оточив російський ОМОН, а в центрі міста стояли БТРи. Тож кримські татари зібралися в селищі Ак-Мечеть на околиці Сімферополя, де і провели жалобний молебень
7 Травень 2014. У перший рік після захоплення Криму центральну площу Сімферополя напередодні 18 травня оточив російський ОМОН, а в центрі міста стояли БТРи. Тож кримські татари зібралися в селищі Ак-Мечеть на околиці Сімферополя, де і провели жалобний молебень
Грудень 2015. Національний прапор на кримськотатарському весіллі у Сімферополі
8 Грудень 2015. Національний прапор на кримськотатарському весіллі у Сімферополі
Травень 2016. Того року Україну на пісенному конкурсі &laquo;Євробачення&raquo; в Стокгольмі представляла Джамала. Трагічну історію своєї родини і всього кримськотатарського народу вона вклала в пісню &laquo;1944&raquo;, яка принесла їй перемогу. Однак напередодні фіналу керівництво &laquo;Євробачення&raquo; заборонило учасникам і глядачам конкурсу приносити з собою прапор кримських татар, посилаючись на те, що він не державний. Так прапор з тамгою опинився в одному забороненому списку з прапором угруповання &laquo;ДНР&raquo; і невизнаного Придністров&#39;я. Проте комусь пронести кримськотатарський прапор повз невсипуще око організаторів конкурсу все ж вдалося
9 Травень 2016. Того року Україну на пісенному конкурсі «Євробачення» в Стокгольмі представляла Джамала. Трагічну історію своєї родини і всього кримськотатарського народу вона вклала в пісню «1944», яка принесла їй перемогу.

Однак напередодні фіналу керівництво «Євробачення» заборонило учасникам і глядачам конкурсу приносити з собою прапор кримських татар, посилаючись на те, що він не державний. Так прапор з тамгою опинився в одному забороненому списку з прапором угруповання «ДНР» і невизнаного Придністров'я.

Проте комусь пронести кримськотатарський прапор повз невсипуще око організаторів конкурсу все ж вдалося
Травень 2016. Кримськотатарський прапор піднімають біля парламенту провінції Онтаріо в Канаді. Присутня тоді кримськотатарська делегація з України провела там мітинг у пам&#39;ять про жертв депортації 1944 року
10 Травень 2016. Кримськотатарський прапор піднімають біля парламенту провінції Онтаріо в Канаді. Присутня тоді кримськотатарська делегація з України провела там мітинг у пам'ять про жертв депортації 1944 року
Червень 2016. Десятки прикрашених тамгою блакитних кульок на святкуванні Дня кримськотатарського прапора в центрі Києва
11 Червень 2016. Десятки прикрашених тамгою блакитних кульок на святкуванні Дня кримськотатарського прапора в центрі Києва
Вересень 2016. Кримськотатарський прапор розміром з фасад приватного будинку під час підготовки до святкування Курбан-Байрам у селі Ближнє біля Феодосії
12 Вересень 2016. Кримськотатарський прапор розміром з фасад приватного будинку під час підготовки до святкування Курбан-Байрам у селі Ближнє біля Феодосії
Травень 2017. Золото-блакитні прапори під час традиційного підйому на Чатир-Даг напередодні дня пам&#39;яті жертв насильницької депортації
13 Травень 2017. Золото-блакитні прапори під час традиційного підйому на Чатир-Даг напередодні дня пам'яті жертв насильницької депортації
Травень 2018. А це вже на вершині гірського масиву &ndash; роком пізніше
14 Травень 2018. А це вже на вершині гірського масиву – роком пізніше
Травень 2018. Кримськотатарський прапор над Стамбулом у Туреччині. Саме турецька діаспора в 1990-х передавала співвітчизникам у Криму свої знання і традиції, пов&#39;язані з національним прапором
15 Травень 2018. Кримськотатарський прапор над Стамбулом у Туреччині. Саме турецька діаспора в 1990-х передавала співвітчизникам у Криму свої знання і традиції, пов'язані з національним прапором
Червень 2018. Традиційний автопробіг у центрі Києва, приурочений до Дня кримськотатарського прапора
16 Червень 2018. Традиційний автопробіг у центрі Києва, приурочений до Дня кримськотатарського прапора
Червень 2018. Рефат Чубаров несе 40-метровий національний стяг Хрещатиком у день вшанування кримськотатарського прапора
17 Червень 2018. Рефат Чубаров несе 40-метровий національний стяг Хрещатиком у день вшанування кримськотатарського прапора
Жовтень 2018. Символ династії Гераїв&nbsp;проглядає з-під шару фарби в селі Зеленогір&#39;я, що на південному сході Криму
18 Жовтень 2018. Символ династії Гераїв проглядає з-під шару фарби в селі Зеленогір'я, що на південному сході Криму
Січень 2019. Будинок-музей кримчанина Ільвера Аметова в Судаку. Кримськотатарський прапор &ndash; невід&#39;ємний експонат його колекції, зібраної за останні 20 років
19 Січень 2019. Будинок-музей кримчанина Ільвера Аметова в Судаку. Кримськотатарський прапор – невід'ємний експонат його колекції, зібраної за останні 20 років
Червень 2019. Святкування Дня кримськотатарського прапора в Києві. Цей прапор розміром 3 на 4,5 метра здійснив велику подорож &ndash; він побував у 28 країнах світу, де його підписували представники кримськотатарської та української діаспори, політики й активісти
20 Червень 2019. Святкування Дня кримськотатарського прапора в Києві. Цей прапор розміром 3 на 4,5 метра здійснив велику подорож – він побував у 28 країнах світу, де його підписували представники кримськотатарської та української діаспори, політики й активісти
Серпень 2019. Викладена з каменів тарак-тамга на пагорбі в селищі Сонячна Долина (Кози) на південно-східному узбережжі Криму
21 Серпень 2019. Викладена з каменів тарак-тамга на пагорбі в селищі Сонячна Долина (Кози) на південно-східному узбережжі Криму
Грудень 2019. Кримськотатарський прапор на столі поруч із ветераном національного руху Айше Сейтмуратовою. Вона опинилася в депортації семирічною дівчинкою. А спроби повернутися до Криму свого часу закінчилися перебуванням у Лефортовській в&#39;язниці та трьома роками колонії. Детальніше про історію її життя читайте тут​
22 Грудень 2019. Кримськотатарський прапор на столі поруч із ветераном національного руху Айше Сейтмуратовою. Вона опинилася в депортації семирічною дівчинкою. А спроби повернутися до Криму свого часу закінчилися перебуванням у Лефортовській в'язниці та трьома роками колонії. Детальніше про історію її життя читайте тут​
Червень 2020. Кримськотатарські активісти в гостях у ветерана національного руху Джеппара Абдуджемілєва. Їхній візит &ndash; частина марафону, приуроченого до Дня прапора. Акція стартувала 24 червня, і за ці кілька днів її учасники планували об&#39;їздити з кримськотатарським прапором увесь Крим, принагідно навідуючись до ветеранів. У фіналі ж прапор планують підняти на скелю Ак-Кая (Біла скеля) в Білогірському районі
23 Червень 2020. Кримськотатарські активісти в гостях у ветерана національного руху Джеппара Абдуджемілєва. Їхній візит – частина марафону, приуроченого до Дня прапора. Акція стартувала 24 червня, і за ці кілька днів її учасники планували об'їздити з кримськотатарським прапором увесь Крим, принагідно навідуючись до ветеранів. У фіналі ж прапор планують підняти на скелю Ак-Кая (Біла скеля) в Білогірському районі
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Крим.Реалії

Передрук із «Крим.Реалії» / «Крым.Реалии»

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