Золота тамга на блакитному полотнищі – національному прапору кримських татар цього року виповниться 103 роки. У листопаді 1917 саме цей символ був прийнятий як прапор кримських татар на першому Курултаї в Бахчисарайському Ханському палаці. «Наше політичне життя знаходить воістину нове народження», – говорив тоді на відкритті національних зборів муфтій Криму Номан Челебіджихан.
«Нове політичне життя» тривало вкрай недовго: вже у 1918 році більшовики розігнали Курултай, близько 600 кримських татар заарештували, а потім розстріляли, серед них був Челебіджихан. Кримськотатарський прапор знову офіційно з'явиться на кримській землі 70 років по тому – в 1991. А між цими датами пройдуть важкі роки депортації, життя далеко від дому і спроби повернутися в рідний край.
Ще в 1918 році за основу прапора делегати Курултаю взяли тарак-тамгу – герб династії Гераїв, правителів Кримського Ханства. Сама по собі тамга – це родовий знак, властивий представникам тюркських народів. Його наносили на фамільні прапори і чеканили на монетах, ним таврували тварин. Символ тарак-тамги, що чимось нагадує перевернутий тризуб, інтерпретують по-різному. Одна з версій – ваги, символ врівноваженості й миролюбства, друга – гребінь, третя – сокіл, що ширяє в небі. До речі, про небо – саме його символізує блакитне тло кримськотатарського прапора.
З приходом радянської влади золото на блакиті визнали «буржуазно-націоналістичним» символом. Уцілілі соратники Челебіджихана пішли в еміграцію. А ті з них, хто підтримали комуністичний лад, згодом потрапили під репресії.
У роки депортації можливості проявляти свою ідентичність у кримських татар не було. На згадку про жертви насильницького переселення місцеві активісти 18 травня потайки вивішували на висотки і стовпи жалобне чорне знамено. Про золоту тамгу тоді й мови не йшло. Народжені в депортації навіть не знали про існування національного прапора. А коли наприкінці 1980-х стало можливе повернення кримських татар на півострів, прапор відродили. Це сталося вже на другому Курултаї, який пройшов у 1991 році в Сімферополі.
«Нехай взаємна повага і доброзичливість стануть традицією всіх жителів Криму, нехай Крим стане краєм світу і спокою на багато століть», – говорилося в зверненні Курултаю до всіх жителів півострова.
26 червня було датою проведення другого Курултаю. А 19 років по тому – в 2010 – саме цей день обрали для святкування Дня кримськотатарського прапора. На честь свята наші колеги з Крим.Реалії зібрали фотогалерею про історію народження і відродження блакитного прапора з тамгою. (Автор: Руслана Мальбек)
«Нове політичне життя» тривало вкрай недовго: вже у 1918 році більшовики розігнали Курултай, близько 600 кримських татар заарештували, а потім розстріляли, серед них був Челебіджихан. Кримськотатарський прапор знову офіційно з'явиться на кримській землі 70 років по тому – в 1991. А між цими датами пройдуть важкі роки депортації, життя далеко від дому і спроби повернутися в рідний край.
Ще в 1918 році за основу прапора делегати Курултаю взяли тарак-тамгу – герб династії Гераїв, правителів Кримського Ханства. Сама по собі тамга – це родовий знак, властивий представникам тюркських народів. Його наносили на фамільні прапори і чеканили на монетах, ним таврували тварин. Символ тарак-тамги, що чимось нагадує перевернутий тризуб, інтерпретують по-різному. Одна з версій – ваги, символ врівноваженості й миролюбства, друга – гребінь, третя – сокіл, що ширяє в небі. До речі, про небо – саме його символізує блакитне тло кримськотатарського прапора.
З приходом радянської влади золото на блакиті визнали «буржуазно-націоналістичним» символом. Уцілілі соратники Челебіджихана пішли в еміграцію. А ті з них, хто підтримали комуністичний лад, згодом потрапили під репресії.
У роки депортації можливості проявляти свою ідентичність у кримських татар не було. На згадку про жертви насильницького переселення місцеві активісти 18 травня потайки вивішували на висотки і стовпи жалобне чорне знамено. Про золоту тамгу тоді й мови не йшло. Народжені в депортації навіть не знали про існування національного прапора. А коли наприкінці 1980-х стало можливе повернення кримських татар на півострів, прапор відродили. Це сталося вже на другому Курултаї, який пройшов у 1991 році в Сімферополі.
«Нехай взаємна повага і доброзичливість стануть традицією всіх жителів Криму, нехай Крим стане краєм світу і спокою на багато століть», – говорилося в зверненні Курултаю до всіх жителів півострова.
26 червня було датою проведення другого Курултаю. А 19 років по тому – в 2010 – саме цей день обрали для святкування Дня кримськотатарського прапора. На честь свята наші колеги з Крим.Реалії зібрали фотогалерею про історію народження і відродження блакитного прапора з тамгою. (Автор: Руслана Мальбек)
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