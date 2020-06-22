Суд у Криму почав розглядати кримінальну справу проти Рефата Чубарова

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму почав розгляд по суді кримінальної справи Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

У коментарі Крим.Реалії Рефат Чубаров розповів, що російська окупаційна влада в анексованому Криму поспіхом передала справу до суду, щоб винести вирок без участі офіційного адвоката.

«Вони (російські слідчі – ред.) це роблять дуже спішно і не попереджаючи ані мене, ані адвоката. В той же час ми стараємося, щоб у справу вступив адвокат Микола Полозов, якому в цьому відмовляють на рівні слідства. Вони швиденько зліпили цю справу та передали її до Верховного суду», – повідомив Чубаров.

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Він зазначив, що суд у Криму «є незаконним і виносить рішення, які завчасно затверджені спецслужбами Росії».

«Це спроба з боку окупаційного режиму якомога швидше без участі офіційного адвоката винести вирок», – додав Чубаров.

Наприкінці березня 2020 року Слідчий комітет Росії заочно висунув «звинувачення» голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову.

Слідком звинувачує Чубарова в тому, що він навесні 2015 року в ефірі одного з українських телеканалів «висловлював заклики до здійснення екстремістської діяльності проти інтересів Росії», а також до деокупації Криму.

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23 березня стало відомо, що у Криму російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за статтею російського Кримінального кодексу – «Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством». Йдеться про події 26 лютого 2014 року.

Сам голова Меджлісу Рефат Чубаров в коментарі Крим.Реалії пов’язав порушення «справи» із планами кримських татар щодо організації акції «Марш гідності».