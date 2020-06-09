Біля будівель обласних центрів України пропонують 26 червня підняти кримськотатарські прапори

Меджліс кримськотатарського народу повідомили про звернення до керівництва Асоціації міст України з ініціативою щодо підняття кримськотатарського прапора разом із державним прапором України на флагштоках біля будівель міських рад міст – обласних центрів 26 червня, у День кримськотатарського прапора, повідомив голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

«У спільному листі Меджлісу кримськотатарського народу і мерії міста Фастів йдеться також про пропозиції не випускати з флагштоків кримськотатарський національний прапор до моменту відновлення державного суверенітету України над Автономною Республікою Крим і містом Севастополем та прилеглими водами Чорного й Азовського морів», – написав Чубаров у фейсбуці.

Щороку 26 червня кримські татари відзначають День національного прапора. Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, що відбувся 26-27 червня в Сімферополі у 1991 році.

Прапор кримських татар – це полотно небесного кольору із зображеним на ньому золотистим знаком – тамгою.