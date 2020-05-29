Посол України в Німеччині назвав висловлювання Шредера «приниженням України та українців»

Посол України в Німеччині Андрій Мельник назав «приниженням України та українців» висловлювання ексканцлера, голови ради директорів компанії «Роснефть» Ґерхарда Шредера, який, у відповідь на критику своєї проросійської позиції щодо Криму і санкцій, назвав українського дипломата «карликом із України». Про це посол сказав 28 травня у коментарі проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії.

«За допомогою нового модного подкасту пан Шредер заходився відбілювати свій пошарпаний у Німеччині імідж. Хоча і цей креатив навряд чи допоможе. Його ім’я назавжди закарбується у всесвітній історії як синонім цинічного лобіста Кремля, який попри свої потуги зазнав провалу. Адже завдяки особисто Канцлеру (Німеччини Ангелі – ред.) А.Меркель та великій коаліції, яким ми, українці, надзвичайно вдячні, санкції проти Росії продовжуватимуть діяти, а «Північний потік-2» продовжуватиме буксувати», – сказав Андрій Мельник.

Український посол зазначив, що Шредер «з останніх сил прагне зберегти хорошу міну при поганій грі».

«Втім, відчувається нервозність і нездатність приховувати роздратування. Бо замість того, щоб надати німецькому суспільству чесну відповідь на питання про залежність його позиції від газпромівсько-роснєфтинських гонорарів, він втрачає самоконтроль, переходить на особистості, вдаючись до сумнівного лексикону. У німецькій мові слово «Zwerg» (яким Шредер обізвав Мельника – ред.) має декілька значень. Чомусь слабо віриться у те, що у подкасті згадувалася саме «маленька істота у людській подобі, яка фігурує у казках та сагах і здебільшого готова прийти на допомогу» (Словник Duden)», – каже посол.

Мельник продовжив: «Як випливає із тональності і контексту, очевидно саме «карлик» і мався на увазі, а цей вираз, згідно з тлумачним словником, має відверто дискримінаційну конотацію, прямо натякаючи на меншовартісність. Втім ідеться про зневажливе ставлення не до особи посла. Мова йде про зухвале приниження України та українців. І коли подібні фрази на адресу моєї батьківщини і співгромадян лунають із німецьких уст, а тим більше колишнього топ-політика, то такі порівняння не є чимось безневинним або легковажним. Вони мають дуже і дуже негарний присмак. Більше того, вони є надзвичайно небезпечними, бо мимоволі відроджують злих духів нетерпимості і ненависті».

Мельник зазначив, що українці «не забули і не забудуть про те, що саме у нацистській Німеччині українців таврували як Untermenschen – «недолюдей, котрі підлягали безжальному винищенню і поневоленню».

«У результаті цієї расистської ідеології Третій рейх замордував 5 мільйонів мирних жителів України, понад 2,4 мільйони українців були вивезені у рабство як примусові робітники – Ostarbeiter. Чимало хто у Німеччині волів би не згадувати про криваві злочини націонал-соціалістів супроти українців. Саме ці моторошні, нестерпно болючі асоціації автоматично виникають у серцях моїх співвітчизників, коли ми стикаємося із такою зловісною риторикою окремих німецьких діячів», – зазначив Мельник.

Нещодавно ексглава німецького уряду у подкасті, перший випуск якого був опублікований 26 травня, назвав українського посла у Німеччині Андрія Мельника «карликом з України». Таким чином Шредер відреагував на критику з боку Мельника через заяви відомого прихильника президента Росії Володимира Путіна щодо анексованого Криму.

Ексканцлер Німеччини Ґергард Шредер в інтерв’ю німецькій газеті Tagesspiegel заявив, що анексований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України, і антиросійські санкції слід скасовувати.

Одразу після таких заяв Шредера посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав їх «безсоромними». А заступник очільника Міністерства закордонних справ України Василь Боднар, коментуючи висловлювання Шредера, додав: «Дуже підленько і низько як для ексканцлера Німеччини».

Ґерхард Шредер працює на компанію російського «Газпрому» – очолює раду директорів «Північний потік-2», у 2017 році його також призначили головою ради директорів «Роснефти», яка перебуває під західними санкціями.