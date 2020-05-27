«Карлик з України». Шредер обізвав посла Мельника у відповідь на критику його позиції щодо Криму

Ексканцлер Німеччини, голова ради директорів компанії «Роснефть» Ґергард Шредер стверджує, що вважає безглуздими санкції проти Росії в умовах глобальної кризи, і додав, що критика посла України Андрія Мельника нібито «нікого не цікавить». Про це ексглава німецького уряду заявив у подкасті, перший випуск якого був опублікований 26 травня, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

У випуску, який був загалом присвячений боротьбі з коронавірусом, Шредер заявив: «Не потрібно практикувати санкції один до одного. Я намагався вказати, що це стосується і Росії. І чому тоді чи то посол, чи то колишній міністр закордонних справ, якийсь карлик з України, мене критикує?»

«Посол», – підказав йому провідний подкасту. «Так, карлик з України. Це нікого не цікавить навіть у Німеччині», – заявив Шредер.

Крим.Реалії звернулися за коментарем до посла України в Німеччині Андрія Мельника.

Ексканцлер Німеччини Ґергард Шредер в інтерв’ю німецькій газеті Tagesspiegel заявив, що анексований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України, і антиросійські санкції слід скасовувати.

На це відреагував посол України в Німеччині Андрій Мельник, який назвав ці заяви Шредера «безсоромними». «Це лише крик відчаю топлобіста Кремля, який втрачає ґрунт під ногами. Навіть ця остання важка артилерія не допоможе. Україна цінує залізобетонну позицію Берліна щодо збереження санкцій і невизнання анексії», – написав він у твіттері.

При цьому український дипломат запропонував ексканцлеру укласти парі.