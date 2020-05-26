Пропозиція Шредеру укласти парі звернула увагу Німеччини на Крим – посол України

Посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що його пропозиція щодо парі у відповідь на висловлювання ексканцлера ФРН Герхарда Шредера щодо неповернення анексованого Росією Криму Україні нагадала німцям й іншим європейцям, чий Крим. Про це він сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами посла, його відповідь на заяву Шредера спровокувала дискусії щодо створення окремого майданчику для переговорів про Крим.

«Наша ідея з парі – це спонтанний креатив, який викликав у Німеччині цілу хвилю цікавих дискусій. Це стало топ-новиною для дуже багатьох німецьких ЗМІ і дозволило Україні зайвий раз звернути увагу німецького політикуму на те, що нам потрібно нарешті заснувати міжнародний переговорний майданчик для Криму», – наголосив український посол.

Ексканцлер Німеччини Ґергард Шредер в інтерв’ю німецькій газеті Tagesspiegel заявив, що анексований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України, і антиросійські санкції слід скасовувати.

На це відреагував посол України в Німеччині Андрій Мельник, який назвав ці заяви Шредера «безсоромними». «Це лише крик відчаю топлобіста Кремля, який втрачає ґрунт під ногами. Навіть ця остання важка артилерія не допоможе. Україна цінує залізобетонну позицію Берліна щодо збереження санкцій і невизнання анексії», – написав він у твіттері.

При цьому український дипломат запропонував ексканцлеру укласти парі.