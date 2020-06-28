У Запоріжжі День Конституції відзначили ходою

У Запоріжжі до Дня Конституції відбулася хода: активісти пройшли центральним проспектом міста з національними прапорами від площі Маяковського до майдану Героїв Революції. Під час ходи її учасники скандували «Схід і Захід разом» і співали «Червону руту» і «Ой, у лузі червона калина».

За словами організаторів акції, їхньою метою було нагадати запорожцям про свято, як відзначається цього дня.

«Сьогодні 14 років Конституції України. ми нагадуємо, що ми демократична країна, що у нас є базовий закон, за яким ми живемо, і що Конституцію треба поважати, ставитися до неї відповідно і виконувати, бо коли ми будемо виконувати Конституцію, буде добре в країні. Конституцію України дуже часто, на жаль, топчуть політики, чиновники, інші люди, і через це в країні відбуваються різні біди. Ми виступаємо проти цього, виступаємо за те, щоб закон був єдиним для всіх», – сказав один із організаторів акції Олександр Хренов.

Після завершення ходи на майдані Героїв Революції також відбувся невеликий мітинг, під час якого деякі учасники акції розгорнули плакати з написами «Україна переможе» і «Я українець і цим пишаюсь».

Хода до Дня Конституції в Запоріжжі відбувається другий рік поспіль.

Чинна українська Конституція була схвалена парламентом 28 червня 1996 року. Відтоді щороку 28 червня відзначається як державне свято – День Конституції.