Посольство США привітало українців з Днем Конституції

Сполучені Штати залишаються непохитними у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Про це заявило посольство США в Україні, вітаючи українців з Днем Конституції. Американські дипломати особливо наголосили на важливості реформ в Україні.

«У День Конституції ми відзначаємо зусилля України щодо впровадження реформ, що рухають країну до демократичного, стабільного та благополучного майбутнього, яке українці уявляли собі під час Революції гідності», – мовиться в заяві.

Як наголошується у привітанні, «Сполучені Штати залишаються непохитними в нашій підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, захищеної в межах її міжнародно визнаних кордонів та територіальних вод. Ми в рівній мірі віддані принципу свободи України рухатися євроатлантичним шляхом, відповідно до вимог народу України».

Сьогодні Україна відзначає одне з головних державних свят – День Конституції, яка була ухвалена Верховною Радою в ніч на 28 червня 1996 року як Основний закон незалежної України.